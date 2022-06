Test vodního chladiče Fractal Design Lumen S36 RGB. Zvládne i nejhladovější i9

Do velmi výkonných sestav je vodní chladič procesoru dobrá volba, hodí se hlavně pro Core i7 a i9 od Intelu nebo při větším taktování.

Kdy má smysl investovat do vodního chladiče namísto vzduchového? Tuto otázku by si měl položit každý, kdo staví nový počítač. Takzvaní vodníci totiž přináší i nevýhody, kromě vyšší ceny to je například konstantní hluk způsobený pumpou nebo větší množství součástek, jež se mohou pokazit. A vytečení chladicí kapaliny je horší, než když přestane fungovat ventilátor na vzduchovém chladiči.



Vodní chladič Fractal Design Lumen S36 RGB

Téměř s jistotou postrádá vodní chladič při koupi procesoru s TDP 65 W, tehdy stačí i velmi levný, nebo dokonce přibalený vzduchový chladič. Většinou nemá smysl ho pořizovat ani k procesorům se 125W TDP, ovšem jiná situace nastane, pokud byste jej plánovali přetaktovávat. Většina vzduchových chladičů zvládne uchladit procesor, který si vezme 200 W a ty lepší umí i 230 W. Obrázek o tom, jak moc je který procesor náročný, si uděláte z velkého testu procesorů:

Core i9 s rezervou

Procesor Intel Core i9-12900K má příkon v plné zátěži mezi 240 a 300 W a při větším taktování i více. Na takové množství tepla vzduchové chladiče nestačí a obdobná situace by nastala, pokud byste taktovali i jiné modely a výsledkem by byla obdobná spotřeba. Fractal Design Lumen S36 RGB zvládne dlouhodobě uchladit asi 315 W při pokojové teplotě 25 °C, při krátkodobých špičkách umí pokrýt i zátěž 330 W, ale po chvíli procesor začne zpomalovat.