Test venkovních IP kamer TP-Link Tapo C420S2. Nemusíte natahovat kabely, ale bez starostí to pochopitelně nebude…

Nejproblematičtější na instalaci IP kamer bývá tahání kabelů, přičemž to někdy ani není možné. TP-Link však má řešení – bezdrátové IP kamery s baterií a deklarovanou obří výdrží.

Plusy Vysoké rozlišení obrazu

Noční obraz i barevně

Dobrá výdrž na baterii Minusy Omezený dosah kamer od hubu

Kamery zcela závislé na hubu

Nutnost mít LAN pro hub 8,4 Hodnocení

Bezdrátové IP kamery TP-Link Tapo C420 musíte koupit v setu, jako je tento testovaný, protože dokážou komunikovat pouze s přiloženým hubem Tapo H200. Navíc sehnat tyto kamery samostatně je prakticky nemožné. Celý systém pak funguje tak, že kamery spárujete s hubem. Ten máte připojený k síti/internetu prostřednictvím LAN kabelu a napájený je přiloženým adaptérem, nepodporuje PoE.

Kamery komunikují s hubem prostřednictvím frekvencí okolo 2,4GHz, a to vlastním síťovým protokolem, což je zároveň jedním u důvodů, díky kterému se TP-Linku podařilo dosáhnout udávané výdrže až 180 dnů. V hubu najdete také slot pro kartu microSD, která slouží pro ukládání záznamů z obou připojených kamer, a nechybí zde ani reproduktor zastávající úlohu především alarmu.

Kvalitní konstrukce

Spárování kamer je jednoduché, stejně jako propojení s česky komunikující aplikací Tapo. Rázem se vám v ní objeví obě kamery, které si můžete pojmenovat a od ostatních se liší mimo jiné i tím, že se u nich zobrazuje ikonka se stavem nabití baterie. Po konstrukční stránce jsou kamery vyřešeny chytře a jednoduše. Je k nim dodáván polohovatelný stojan, který jde přišroubovat jak na spodek kamery, tak v případě potřeby i na její zadní stranu. Je možné ji pootočením sejmout, čímž se dostanete k vyjímatelné baterii. Ta má na sobě konektor Micro-USB, přes který se nabíjí. Je možné se k němu dostat i bez odmontování zadní strany, stačí jen vyjmout gumovou krytku.



Baterii lze snadno vyjmout a vyměnit, případně nabíjet samostatně či za provozu

Vše je utěsněno, kamera slibuje krytí IP65 s vynikající odolností proti vniknutí vody a prachu, přičemž může fungovat při teplotách v rozmezí od -20 do +45 °C. Zkonstruovaná je z velmi tvrdých plastů. V přední části kamery se nachází celá řada prvků. Kromě objektivu jsou to dvě ukryté IR LED pro noční přísvit, dvojice silných klasických LED pro osvětlení, mikrofon, signalizační LED a vystouplý PIR senzor pro detekci pohybu. Vespod kamery najdete dokonce reproduktor pro obousměrnou audio komunikaci. Není kdovíjak hlasitý, ale do tichého prostředí dostačuje.