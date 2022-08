Test procesoru AMD Ryzen 5 5500. Trvalo to dva roky, ale AMD konečně má konkurenta pro Intel

Skoro dva roky se AMD vyhýbalo prodeji dostupného procesoru s nejmodernější architekturou. Ryzen 5 5500 je odpovědí na pestrou nabídku Intelu v nižším segmentu procesorového trhu.

Plusy Nízká cena

Dobrý vícevláknový výkon Minusy Méně výkonný pro hraní her 6,1 Hodnocení

Ryzen 5 5500 je třetí šestijádrový procesor na architektuře Zen3, který AMD zařadilo do své nabídky, všechny modely jsou si přitom podobné. Nejdražší Ryzen 5 5600X má mírně vyšší takty než Ryzen 5 5600 bez písmene X v názvu, ale cache i TDP zůstávají stejné. U testovaného Ryzenu 5 5500 šly dále dolů o 200 MHz jen takty při turbu, základní pracovní frekvence se zvedla o 100 MHz na 3,6 GHz. Hodnota TDP setrvává na 65 W, zato velikost L3 cache se půlí na 16 MB.

Ve hrách ztrácí

Cache je důležitá pro hraní her a na snímkovacích frekvencích jsem oproti Ryzenu 5 5600 zpozoroval významný úpadek. Například ve hře F1 2018 se průměrná snímkovací frekvence snížila z 349 na 234 a ta minimální z 234 na 173, což činí relativní ztrátu 33 %, respektive 26 %. Samozřejmě záleží na konkrétní hře a její závislosti na velké mezipaměti, takže jednou se rozdíl mezi procesory pohybuje v desítkách procent, zatímco u jiného titulu může tvořit pouhé jednotky procent.

Pokud hledáte vyloženě herní a současně ne zrovna drahý procesor, budete tento Ryzen nejspíše porovnávat s Intelem Core i3-12100F za 2 750 Kč. Jakkoli by se jednalo o poměřování čtyřjádra proti šestijádru, u her se to až tak nehledí, důležitý je výkon na takt a pracovní frekvence. A lépe z tohoto souboje vychází Core i3 s herním skóre 8,1 vůči 6,8 u Ryzenu 5 5500, nicméně rozdíl poznáte zejména se silnou grafikou a u her náročných na procesor.