Test přenosného projektoru Xgimi MoGo 2 Pro. Baterii nahradily pořádné reproduktory, novinka obstála i na lodi

Přenosný projektor nadchne dospělé, zabaví děti, a to opravdu takřka kdekoli. MoGo 2 Pro má zejména plnohodnotný Android TV, a je tak radost jej používat.

Plusy Kvalitní zpracování

Plný Android TV 11

Full HD a velmi dobrý jas

Překvapivý zvuk Minusy Problémy s Netflixem

Nedostanete ochranné pouzdro 8,5 Hodnocení

Slunce pomalu padá na hladinu moře a naše jachta připlouvá k jednomu z nejkrásnějších ostrovů středomoří, Capri. Polovinu posádky ale nějaký ostrov vůbec nezajímá: za chvíli totiž začíná fotbalová událost roku, souboj pražských „S“. Natažení bělostného prostěradla na záď lodi je otázkou okamžiku a už se o vodní hladinu odráží zelený obraz pečlivě zastřiženého trávníku. Na plavbu jsme přibalili testovaný XGIMI MoGo 2 Pro.

Přenosný válec

Projektory XGIMI nám nejsou neznámé, ostatně předchůdce MoGo Pro byl druhý nejlepší projektor v našem velkém testu kapesních a srovnávacích projektorů (vyhrál vyšší model stejné značky). Koncepce zůstala zachována: válec na výšku s optikou v horní části, v těle elektronika a ozvučení. Ve spodní části nechybí standardní stativový závit. Stativ zásadně zlepší podmínky pro ideální pozici projektoru, ale pozor: o nejlacinější rozvrzaný stativ snadno při nočním promítání zakopnete. U tohoto projektoru se také budete více obávat o jeho převrhnutí, než u "placatých" modelů.



Dálkový ovladač není žádé tintítko, skvěle se drží v ruce a funkce tlačítek si rychle osvojíte. K projektoru je připojený přes Bluetooth, takže nemusíte mířit jako u starších televizí. Má mikrofon, což urychluje vkládání textů nebo ovládání.

Druhá generace zvýšila jas na 500 ANSI lm, vylepšila automatické přizpůsobení obrazu a aktualizován byl systém Android TV na verzi 11. Zvýšení jasu znamenalo i zvýšení spotřeby a zřejmě by již nedávala smysl baterie, ta tedy v novince chybí. Přes USB-C ale můžete připojit (dostatečně výkonnou) powerbanku.

Uvnitř ale zbyla spousta místa pro dva reproduktory, každý s výkonem 8 W. Po zvukové stránce nelze vzhledem k rozměrům projektoru absolutně nic vytknout. Dialogy jsou zřetelné a překvapí i dostatečný basový základ. Samozřejmě, domácímu kinu se nevyrovnají, nicméně připojovat například bezdrátový externí reproduktor v ceně do dvou tisíc nemá vůbec cenu. Povýšit zvuk můžete přes 3,5" jack, my jsme vyzkoušeli Bluetooth a propojení s „palubními“ reproduktory fungovalo výborně. Obávané zpoždění zvuku za obrazem bylo minimální, sotva postřehnutelné.

Za stejnou cenu můžete mít klasický projektor s mnohem vyšším jasem, bude ale hloupý a nedáte jej do malého batohu. Máte-li pro takové zařízení pravidelné využití, budete jej milovat

Stejně jako předchůdce, i novinka nabízí automatickou korekci obrazu, v horizontálním i vertikálním směru, a to včetně doostření. Při promítání na menší plochu využijete digitální zoom. Samozřejmě je lepší mít ideální pozici, nepřipravíte se o nativní rozlišení. A z čím větší odchylky od ideální pozice budete promítat, tím větší bude stále patrný světlejší rám obrazu. U přenosných projektorů je však s tímto kompromisem potřeba počítat a zde XGIMI dělá vše pro to, aby byl tento kompromis co nejmenší. Naše v podvečerním vánku vlnící se plátno projektor dráždí ke stálému přeostřování, funkci jde ale snadno vypnout.



U modelu 2 Pro zmizela baterie, do útrob se ale schovalo o to lepší ozvučení. O jeho výkonu a kvalitách svědčí i to, že jsme s chutí zhlédli prvního Predátora, a při testování v redakci se přišli kolegové z vedlejší kanceláře podívat „co to tam tak řve“

Jasu tak akorát

U projektoru se říká, že jasu není nikdy dost. 500 ANSI lm nezní jako mnoho a samozřejmě toto není projektor pro denní promítání. Jakmile se ale zešeří, a dokonce padne tma, pak projektor v pohodě usvítí dvoumetrovou úhlopříčku. Ani v tmavších scénách nemáte pocit, že byste přicházeli o důležité dění v obraze. Mírně znatelnější je zde DLP rainbow efekt, nejde však o nic zásadního.

Díky otevřenému a univerzálnímu systému Android TV v aktuální verzi 11 máte k dispozici přes Google Play všechny běžně dostupné aplikace, včetně streamovacích služeb. Avšak s výjimkou Netflixu, který provádí certifikaci zařízení a XGIMI ji nemá. Bohužel ani přes návod v balení a alternativní instalaci se mi nepodařilo Netflix uspokojivě rozjet. Pouze nedokonalou verzi přes webový prohlížeč, u které nelze přetáčet ani aktivovat titulky. Tedy ne pouze s pomocí dodávaného dálkového ovládání. Ostatní služby ale fungují bez problémů.



Plnohodnotný Android TV 11 je zárukou, že poběží aplikace streamovacích služeb (až na Netflix) i oblíbené Kodi. Projektor si tak vystačí sám, nemusíte k němu připojovat notebook

Kompatibilita s formáty je zde dána spíše aplikacemi: ve VLC se u některých formátů objevilo zpoždění zvuku za obrazem, v Kodi ale bylo vše v pořádku. Pro klasický přenos obrazu poslouží HDMI anebo sdílení přes Chromecast.

XGIMI MoGo 2 Pro Vynikající přenosný projektor s univerzálním systémem, který si na cestách opravdu vystačí sám. Parametry technologie: DLP rozlišení: 1 920 × 1 080 px jas: 500 ANSI lm připojení: HDMI 2.0, zrcadlení obsahu Chromecast ozvučení: 2× 8 W výstupy: ne konektivita: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 RAM: 2 GB úložiště: 16 GB operační systém: Android TV 11 další: automatické ostření, automatický keystone, automatická detekce plátna příslušenství: dálkové ovládání, napájecí kabel USB-C rozměry: 161 × 119 × 108 mm hmotnost: 1,1 kg Cenové srovnání BenQ GV11 – 9 990 Kč

XGIMI MoGo 2 Pro – 14 390 Kč

Samsung The Freestyle 2. gen – 24 910 Kč

Povedl se. Ale co cena?

Přenosné projektory jsou v kurzu a spousta výrobců se chlubí Androidem, ve většině případů jde ale o omezenou verzi bez Google Play – nechtějí platit licenční poplatky. To způsobuje zbytečné komplikace, omezuje použitelnost a zkrátka otravuje. Různé aplikace musíte hledat po pokoutných archivech .APK souborů, zkoušet různé verze, a doufat, že si nezanesete nějakou škodnou. Po zkušenostech ze zmíněného velkého testu tvrdím, že když chcete používat projektor bez notebooku, nechť má plný Android TV. A to XGIMI ve svých projektorech nabízí.



Naše fotbalově-fanouškovská posádka pro nás odmítá přijet na ostrov mimo poločas, nebo až po skončení zápasu. Lepší hodnocení projektoru „ze života“ zkrátka není potřeba.

Cena tohoto modelu je už přece jen vyšší, pokud ale slevíte z rozlišení a spokojíte se s 720p, zvolte MoGo 2 bez přídomku Pro. Stojí pod deset tisíc a přitom si zachovává uvedené přednosti. Na druhou stranu, pokud máte pro projektor využití a zapnete jej třeba každý týden, cenu mu rádi odpustíte. Udělá spoustu parády.

Kompletní testy jsou na Živě přístupné jen předplatitelům. Tento článek pro všechny čtenáře odemkla společnost Sunnysoft.