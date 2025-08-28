Test přenosné nabíjecí stanice Schneider OffGrid PPS 500-GR. Na cesty a na blackouty

Nízká hmotnost
Rozumná cena
Dostatek portů včetně Qi
Přehledný displej
Možno použít jako záložní zdroj
Hluk při nabíjení i vybíjení
Solární panely citlivé na přesné umístění
Chybí konektivita
8 /10
Balení
Napájecí stanice Schneider OffGrid Portable Power Station 500-GR dorazila ve dvou krabicích z recyklované lepenky s decentním potiskem – v krychlové je stanice, v ploché solární panel.
Tohle je celá rodinka Schneider OffGrid. Kromě testované „pětistovky“ můžete mít i větší model OffGrid 730 a menší OffGrid 330. Typové označení odpovídá kapacitě akumulátorů.
Stanice dorazila plně nabitá, a protože jsem chtěl vyzkoušet i nabíjení, bylo mým prvním úkolem ji zcela vybít. Ukázalo se to jako trochu tvrdší oříšek, než jsem čekal. 517 Wh není zase tak málo, nabíječkou na mobil bych tím strávil týden. Žehličku jsem také nemohl připojit, ta má mnohem větší odběr, než stanice umí nabídnout. Nakonec jsem posbíral přenosné lampy z celé domácnosti a připojil je, později jsem jednu lampu nahradil monitorem.
Druhé vybíjení už bylo pečlivěji zorganizované. Odpojil jsem všechny tři monitory ze záložního zdroje a přes prodlužku je napíchnul na nabíjecí stanici. Monitory se postaraly o konstantní odběr asi 105 W. Stanice průběžně referovala o aktuálním odběru a ukazovala i odhadovanou dobu do úplného vybití.
Stanice si u 230 V ponechává rezervu 4 % kvůli ochraně baterie. V praxi to znamená, že po dosažení této hodnoty zdroj vypne 230 V zástrčky. Nabíjet z USB nebo pomocí Qi ale můžete dál.
Zpočátku jsem o stanici vůbec nevěděl, po asi 30 minutách se ale roztočil ventilátor. Hlučností bych jej přirovnal k tichému ventilátoru nebo klimatizaci. Vydávaný hluk nebyl příliš rušivý, ale spát bych vedle takto hučící stanice nechtěl. Stanice přitom má zvládat až trojnásobek toho, co jsem po ní zrovna chtěl.
Nabíjení z elektrické sítě
Stanici jsem připojil k běžné elektrické zásuvce 230V pomocí dodaného kabelu. Stanice ukazovala nabíjení 89 W, ale chytrá zásuvka Tapo tvrdila, že přes ni teče 105 W. Stanice tedy reportuje energii, která se ukládá do baterie, oněch necelých 20 W rozdílu jsou ztráty. Při vybíjení ukazovala chytrá zásuvka stejné hodnoty jako stanice.
Nabíjení do asi 80 % probíhalo konstantní rychlostí, pak nabíjení zpomalilo, což je běžná vlastnost. Výrobce slibuje 500 nabíjecích cyklů, což ve srovnání s mobily (typicky mezi 1000 a 2000 cykly) vypadá jako málo, ale je třeba pamatovat na to, že stanice má o dva řády vyšší kapacitu než mobil.
Stanici můžeme při nabíjení zároveň používat, displej pak ukazuje zvlášť přitékající a odtékající výkon. Stanici je tak možné použít jako záložní zdroj, i když spíše jako dočasné řešení.
Po nějaké době nabíjení se stejně jako při vybíjení roztočil ventilátor. Zvuk byl opět slyšitelný, nepříliš rušivý, spíše o nižších frekvencích.
Nabíjení solárními panely
Jako zdroj energie lze ke stanici připojit i solární panel. Výrobce nabízí 100 a 200W varianty, já jsem měl k dispozici 100W panel. Návod doporučuje panel umístit na nezastíněné místo a průběžně jej otáčet za sluncem. Nevím, kolik lidí tohle bude v praxi dodržovat. Moje představa je, že panely nasměruji na jih, zapojím stanici a jdu k vodě. A podobně jsem to udělal i v testu.
Náš byt je orientován na jihozápad, po většinu dne na balkón svítí slunce. Rozestavěl jsem tedy panely, zapojil stanici, ověřil si předpověď počasí a vyrazil ven. Večer jsem stanici zkontroloval. Byla nabitá přesně na 0 %. Ukázalo se, že panely je třeba umístit lépe.
Druhý den jsem test zopakoval na zeleni před domem. Počasí bylo podobné, ale pohlídal jsem si natočení přesně proti slunci a vida, stanice ukázala nabíjení až 89 W. Stačilo ale mírné zastínění nebo přesun blíž ke stínu a příkon klesl pod 40 W. Přenesl jsem panely zpět na balkón, pohlídal si přesné nasměrování a tentokrát dodávaly jen 7 W. Za celý den se stanice nabila jen na 6 %. Moje původní idea, že bych nechal stanici s panely na balkoně, tak vzala za své.
Panely se dají složit do snadno přenosného balíku, to je velké plus. Jako minus musím zmínit hodně vachrlaté opěrky. Není možné dosáhnout přesného náklonu, mají vlastně jen jedinou polohu.
Ke stanici je dodáván konektor do zapalovače v autě. Je tak možné stanici nabíjet například při přesunu mezi lokacemi, kdy není použití solárních panelů efektivní. Bohužel jsem neměl možnost tuto variantu nabíjení v praxi vyzkoušet.
Odolnost
Stanice a solární panely splňují stupeň krytí IP65, což znamená ochranu proti prachu a tryskající vodě – v praxi tedy půjde typicky o déšť. Nicméně za dešťě mnoho energie ze slunce nevyrobí a zahrávat si s elektrickým zařízením a vodou mi nepřijde rozumné, takže pokud není předpověď počasí naprosto jednoznačná, rozhodně bych zařízení nenechával bez dozoru.
Výrobce zdůrazňuje, že je stanice vyrobená převážně z recyklovaného plastu. Výhodou tohoto řešení je nižší hmotnost, nevýhodou bude nižší odolnost. Na druhou stranu, provozovat takto výkonnou baterii, která utrpěla silnější náraz, není nejlepší nápad, i kdyby byl plášť kovový.
Ovládání a manipulace
Stanice nabízí jednotlivé vstupy a výstupy pěkně seskupené. Pokud zapojíte stanici do elektřiny, sama se aktivuje. Pokud po ní naopak chcete proud dodávat, musíte stisknout tlačítko u příslušné skupiny portů. Zapnete tak jen ty porty, které skutečně potřebujete. To se hodí zvláště u zástrček na 230 V. Nemá smysl, aby stanice zbytečně držela napětí, i když není potřeba.
Pro přenášení stanice můžete použít masivně působící rukojeť.
Cívka pro bezdrátové nabíjení je aktivní vždy, když je v provozu aspoň jedna skupina portů. Můj telefon Samsung Galaxy S25 Ultra rozpoznal připojení k rychlému bezdrátovému nabíjení. Stejně tak po připojení kabelem k USB portům rozpoznal rychlé (18 W) a superrychlé nabíjení (60 W).
Když odběr proudu poklesne pod určenou mez, celá skupina se po čase vypne, aby se šetřila energie.
Stanice nepodporuje bezdrátové připojení jako Bluetooth nebo Wi-Fi, není tak možné ji ovládat nebo sledovat pomocí nějaké aplikace. Je to sice škoda, ale v této cenové hladině se jedná o pochopitelný ústupek.
Nouzové světlo
Na zadní straně stanice najdeme velkou bílou plochu. Jedná se o svítilnu. Pokud byste se dostali do nesnází, kromě dvou úrovní intenzity osvětlení umí pomocí Morseovy abecedy odesílat signál SOS.
Při použití osvětlení stanice reportuje odběr 3, resp. 6 W. Jednotlivé režimy osvětlení přepínáte cyklicky pomocí tlačítka umístěného na zadní stěně. Pokud se chcete z 3W světla dostat do vypnutého stavu, musíte ho stisknout dvakrát a přejít přes vyšší svítivost a blikání SOS. Stanice ukazuje dobu do vybití asi 87 hodin u nižší intenzity, u vyšší polovinu.
Parametry
Nabíjecí stanice váží 5,5 kg, solární panely o výkonu 100 W další 4 kg. Rozměry stanice jsou 25 x 20 x 20 cm, panely ve složeném stavu mají 42 x 38 x 5,5 cm (včetně prostoru pro kabel). Rozložený panel má 172 cm.
Stanice nabízí pět USB portů:
- 3x USB-A (každý 12 W)
- 2x USB-C (1x PD 60 W a 1x QC 18 W)
Dále na přední straně najdeme 2x Schuko CEE 7 o celkovém výkonu 500 W (špičkově 1000 W) a autozapalovač (12 V, 120 W) a 2x konektor DC 5521. Na horní straně je umístěna cívka pro bezdrátové nabíjení až 15 W.
Zadní stěně vévodí světelný panel, který poskytuje rozptýlené světlo. Můžeme volit mezi dvěma intenzitami anebo signálem SOS. Ve spodní části je vstup pro nabíjení ze sítě 230 V standardního typu IEC C8.
Schneider OffGrid PPS500-GR
Snadno přenosná a cenově dostupná napájecí stanice vhodná na cesty, pod stan nebo jako dočasný záložní zdroj.
- použité materiály: recyklovaný plast
- baterie: Lithium-iontová, 500 cyklů na pokles 80 %
- udávaná kapacita: 517 Wh
- doba nabíjení: asi 3 hodiny ze zásuvky
- výstupy 230 V: 2× 230 V, maximálně 500 W (krátkodobě až 1000 W)
- výstupy USB: 2× USB-C (Power Delivery 60 W, QC 18 W), 3× USB-A (každý až 12 W), automobilová zásuvka
- bezdrátové nabíjení: Qi 15 W
- konektivita: -
- mobilní aplikace: -
- rozměry a hmotnost: 200 × 200 × 250 mm, 5,5 kg
- záruka: 24 měsíců
- Cena: 11 990 Kč
Výrobce nabízí i nižší model o kapacitě 332 Wh za cenu 7 990 Kč a vyšší model s kapacitou 738 Wh za 16 949 Kč. Menší model nabízí omezený počet USB konektorů.
Solární panel PSP100
- maximální výkon: 100 W
- typ: monokrystalický křemík
- efektivita panelů: 23 %
- jmenovité napětí: 20,63 V
- jmenovitý proud: 4,85 A
- konektor: DC7909
- voděodolnost: IP65
- rozměry složené: 385 × 425 × 55 mm
- rozměry rozložené: 1 725 × 420 × 5 mm
- hmotnost: 3,8 kg
- Cena: 7 499 Kč (v akci 5 999 Kč)
