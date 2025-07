Test power station a batohu Bluetti Handsfree 2. Maximum energie, kterou ještě unesete na zádech

Power Stations jsou takové velké powerbanky. Když procházíte libovolný veletrh zaměřený na elektroniku či energetiku, vidíte jich stovky. Konkurence je veliká a odlišit se je těžké. Bluetti se odlišit zvládá a jde na to dvěma způsoby – na jedné straně to jsou špičkové technologie podložené řadou certifikátů. Jejich produkty to posouvá do vyšších cenových pater, ale pokud chcete kvalitu a jistotu… Druhým trumfem jsou odvážné nápady a koncept Handsfree je krásnou ukázkou.

Velkokapacitní powerbanky jsou těžké kvádry, které sice mají masivní madla, přesto se nepřenáší úplně snadno. A tak v Bluetti vymysleli batoh a menší typizovanou power station, kterou v něm snadno přenesete. Možná přemýšlíte, jak tohle využít, ale dynamika tohoto produktu byla spíše opačná – firmě se ozývali profesionálové, kteří po něčem takovém toužili. Fotograf, který si odnese energii pro notebook, foťáky, dron a všechny své další elektronické hračky do terénu a zvládne je napájet i několik dní.

Modely jsou dva, každý kombinuje typizovanou kapsu pro powerbanku s běžným úložným prostorem. Nosnost je v obou případech 30 kg. Uvnitř se myslelo na systém variabilních přihrádek, díky kterým si nerozmačkáte křehký dron, zvenčí je honosně řečeno External Attachment System, lidově řečeno sada poutek, ke kterým připevníte spacák, nebo za ně pověsíte cepín.

Bluetti Handsfree 1 : powerbanka o kapacitě 269 Wh a výkonu 300 W plus 42 litrů prostoru pro další náklad, hmotnost 5 kg

Bluetti Handsfree 2: powerbanka 512 Wh, 700 W, 60 litrů, 7,5 kg

Cena je 149, resp. 179 eur za samotné batohy, ale jsou dostupné i balíčky s powerbankou i solárními panely. Kombinací je několik, takže vás odkážu rovnou na produktové profily jednotlivých modelů: Handsfree 1, Handsfree 2. Na odkazovaném oficiálním webu Bluetti dostanete 5% slevu s kódem BLUETTIMAR.

Na německém Amazonu zrovna běží slevová akce, když při checkoutu vložíte kód 25OFFBLUETTI, získáte dodatečnou slevu 25 %:

Tolik teorie, jdeme do praxe.

Je to těžké?

Otestoval jsem větší Bluetti Handsfree 2. Hmotnost power station je 6,9 kg, hmotnost celého setu s batohem je 7,5 kg. Pochopitelně záleží na tělesné konstituci a fyzické kondici, ale tohle je hmotnost, se kterou se dá ujít i pěkných pár kilometrů. Ostatně není to žádný extrém, kdo šel kempovat se stanem a potřebnou výbavou, pravděpodobně měl na zádech dvojnásobek, vojáci znají výraz plná polní, což může znamenat cokoliv mezi 20 a 50 kilogramy. Na druhou stranu 7,5 kg je pouze startovací hmotnost, ponesete i elektroniku, kterou hodláte v terénu nabíjet. A rezervy tu jsou, batoh je dimenzovaný na nosnost 30 kg.