Test PocketBook Era Color. Čtečka je to vynikající, jen si dobře rozmyslete, jestli využijete barvy

Plusy Kvalitní displej, barvy Přizpůsobitelné nasvícení Odolnost proti vodě Široká podpora formátů Audio funkce Velká paměť Minusy Rozlišení barevného displeje Chybí paměťové karty Tlačítka mohla být prostorově výraznější Chybí časované vypínání audioknih 9 /10

Barvu ano nebo ne

Aktuálním trendem čteček elektronických knih jsou barevné displeje. Ale chcete je? Mají i své nevýhody. U PocketBooku si můžete vybrat – v nabídce je černobílá Era i Era Color.

Cena. Za barvy si pochopitelně připlatíte, v tomto konkrétním případě to není tolik. Era stojí pět tisíc, Era Color šest.

Za barvy si pochopitelně připlatíte, v tomto konkrétním případě to není tolik. Era stojí pět tisíc, Era Color šest. Nižší rozlišení. Je to dané technologií – zatímco černobílý displej má rastr 1680 × 1264 pixelů, barevný má jen čtvrtinu: 632 × 840 pixelů. Třeba u komiksů to nevadí, jen u nejmenšího písma někde už ten rozdíl uvidíte. Zkouším PDF našeho časopisu Computer. Je plný a grafiky a jeho formát je na 7" displej čtečky příliš velký, takže při čtení musíte zoomovat, fotkám chybí potřebné detaily, překreslování trvá. Tohle zkrátka není ideální.



Časopis sázený na formát blízký A4 na pouhých sedmi palcích zkrátka nevypadá dobře.

Kontrast. Nad černobílým displejem je u barevného e-inku navíc vrstva CFA (více v našem starším článku). Kromě toho, že přidává barvy, také snižuje kontrast a jas monochromatického displeje pod ním. Řešit se to dá aktivací nasvícení, ale za to zaplatíte drahocennou energií.



Rozdíl pěkně ilustruje youtuber Chalid Raqami. Vlevo Era Color, vpravo černobílá Era. Rozdíl je znatelný. Jas i teplotu lze nastavit manuálně nebo to zvládne automatika.



A ještě stejný komix na Era Color a černobílá Era.

Přidám ještě názor odborníka. „Barvy jsou užitečné, když se používají k odlišení a zvýšení didaktičnosti. Na druhou stranu zbytečné použití barev rozptyluje, při čtení odvádí pozornost. Osobně i jako vydavatel preferuji knihy, které se čtou jako lineární narativ, prostě story s minimem vizuálních odskoků – právě kvůli tomu, aby čtenář neutíkal k digitálním radovánkám. Jsou samozřejmě výjimky, např. naše kniha 30 hodin, tu jsme akvírovali už defacto hotovou včetně vizuálu – tam je barva užitečná,“ říká Tomáš Baránek, nakladatel Jan Melvil Publishing.



Displej Ery Color pod mikroskopem. I nad černobílým textem vidíte barevné pixely.

Jinými slovy – více než kdy jindy záleží na obsahu, který hodláte konzumovat. Pokud hltáte jeden román za druhým a na obrázcích vám nesejde, sáhněte po černobílé čtečce. Když se naskytne občasný komix, buď jej přelouskáte ve stupních šedi, nebo jednorázově vezmete do ruky tablet/notebook. Navíc nákup čtečky není doživotní ortel – kdyby se něco změnilo, můžete barevnou čtečku koupit za pár let (pravděpodobně bude lepší a levnější). Ale jestli si chcete udělat radost už dnes, ceny barevných displejů klesají a příplatky nejsou velké.

Ergonomie

Era je vymyšlená tak, že má relativně tenké rámečky, ale že jeden je zesílený a za něj máme čtečku držet. Přitom je jedno, jestli jste pravák, levák, nebo chcete displej na šířku – o otáčení se může starat gyroskop, osobně jsem však orientaci obsahu zafixoval v jedné poloze (abych mohl číst i v leže na boku apod.).

Problém je, že pokud máte místo rukou medvědí tlapy (jako například já), tak se palec do vymezené zóny vejde jen tak tak a musíte se soustředit, abyste se nedotkli displeje. Dotyk znamená přinejmenším nechtěné otočení stránky, v horších případech změnu velikosti písma a jiné nepředloženosti. Že to jde udělat lépe, ukazuje nedávno testovaná čtečka Kobo Clara – rámeček a displej jsou oddělené „schůdkem“, takže vždy víte, čeho se prsty dotýkají. Přitom i Clara je voděodolná (se stejným stupněm IPX8 jako Era).



Komfort držení zásadně zlepší pouzdro, ale to v balení nenajdete, musíte si jej koupit samostatně (já jsem sáhnul po značkovém PocketBook Shell). Výrobce tvrdí, jak je displej odolný a chráněný tvrzeným sklem, ale stejně jsem klidnější, když čtečku dávám do batohu obalenou pouzdrem.



Magnetický flip je skvělý, pěkně drží kryt zavřený a umí vypnout/zapnout podsvícení displeje. Má i jemné vybrání, do kterého se schovají mírně vystupující tlačítka.

Úplně spokojený nejsem ani s fyzickými tlačítky (po stranách je on/off a domů, uprostřed jsou šipky pro otáčení stránek). Jednotlivá tlačítka jsou rozdělená jen malou mezerou, takže se musíte soustředit, ve kterém místě na tlačítkový pás zatlačit. Také by se mi líbilo, kdyby tlačítka více vystupovala nad rovinu přední strany, ale to by pro změnu vadilo krytu.

Věčné dilema s pamětí

Interní paměť má 32 GB, pro uživatele je dostupných cca 27 GB. Je to málo, nebo moc? Odpověď je jednoduchá – opět záleží na obsahu, který hodláte konzumovat.