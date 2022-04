Test počítačového zdroje Cooler Master XG Plus 650 Platinum. ARGB na efekt, diagnostika pro puntičkáře

Cooler Master přichází s ryze vlastními počítačovými zdroji XG Platinum, které se mohou pochlubit nejen ARGB efekty, ale také displejem s monitoringem.

Plusy Kompletně modulární kabeláž

Unikátní ARGB LED infopanel

Kvalitní zpracování

Vysoká účinnost Minusy Hlučnější kvůli neoptimalizovanému řízení

Vysoká cena

Nutnost dát do skříně se zdrojem nahoře 8,3 Hodnocení

Obzvláště na uživatele, kteří si chtějí pořídit skříň se zdrojem nahoře a průhlednou bočnicí, cílí nové zdroje XG Plus od společnosti Cooler Master. Mohou se totiž pochlubit unikátním ARGB podsvícením nejen ventilátoru (8× LED), ale také nápisu a loga na boku, stejně jako displeje zobrazujícího aktuální parametry. Samozřejmostí je i kompletně odpojitelná kabeláž či ploché kabely snadno se skládající na sebe – zkrátka jen to nejlepší, což bývá u zdrojů s certifikátem 80Plus Platinum zvykem. Zdroj má trochu větší hloubku 160 mm, zase to ale vyvažuje tím, že si připojíte jen ty kabely, které budete potřebovat.

Už po zapnutí na nejnižší výkon mě zdroj překvapil tím, že není zrovna nejtišší. Při 50W zátěži dosahovala naměřená hlučnost vyšších 37,4 dBA a zdroj středně ševelí, takže jej v běžné tiché sestavě prostě uslyšíte – otáčky ventilátoru činily dle displeje 659 ot./min. Při vyšších zátěžích se zvýšily na 718 ot./min a zůstaly na této hodnotě celou dobu včetně maximální 650W zátěže.

Zdroj tak při jakémkoli odebíraném výkonu středně hlasitě ševelil (38,2 dBA). Po připojení do USB portu počítače a spuštění programu MasterPlus+, zabírajícího na disku 350 MB, ovšem zjistíte, že i když výrobce deklaruje možnost ovlivnění otáček ventilátoru, nic takového zde nenajdete. Můžete pouze měnit barvy a efekty adresovatelných RGB LED a zvolit si, co se má na bočním displeji zobrazovat. Na výběr je teplota, počet otáček ventilátoru či spotřeba, anebo se budou tyto hodnoty přepínat. Samozřejmostí je také možnost úplného vypnutí ARGB LED.

Je však vysoce pravděpodobné, že záložku s například nastavitelnou křivkou počtu otáček ventilátoru Cooler Master časem přidá, přece jen je tento zdroj na trhu velmi krátkou dobu. Takto je zbytečně hlučný, přitom konkurenční zdroje se zvládají i do dvou třetin maximální zátěže uchladit zcela pasivně. Tomu odpovídají i naměřené teploty uvnitř zdroje mezi 28 a 42 °C. Pochvalu si pak zaslouží za skvělou účinnost většinou nad 90 %, u nejnižší 50W, ale i vyšší 100W zátěže ale přece jen mohla být vyšší než naměřených 78,5 a 86 %.

Displej a osvětlení si navíc k tomu vezme dalších 1,25 W. Zdroj poskytuje také nízká zvlnění a vcelku přesná výstupní napětí až na +3,3V větev, která se při maximální zátěži dostala s napětím 3,11 V už mírně mimo toleranci. Celkově jde o velmi kvalitní zdroj s japonskými kondenzátory, bohatou kabeláží a unikátními efekty navíc, jen si na jeho tichý chod budete muset ještě počkat, než vyjde aktualizovaný firmware či software.