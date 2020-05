Test plně bezdrátových sluchátek Samsung Galaxy Buds+

Původní sluchátka Galaxy Buds byla docela povedená, co se týče zvuku a funkcí. V čem pak absolutně excelovala, bylo pohodlí. Samsung, vědom si této výjimečnosti, udělal u nástupce Buds+ přesně to, co by měl udělat každý: vůbec nic. Buds+ jsou od rozměrů krabičky, přes příslušenství až po velikost samotných špuntů prakticky stejná sluchátka. A to je dobře, protože to funguje. Ovšem dočkali jsme se i nějakého toho vylepšení.

Funkce nastavíte přes aplikaci

Viditelnou změnou je nově lesklý povrch pouzdra, což sice vypadá hezky, ale jak bude povrch vypadat po několika měsících požívání, to si netroufám tvrdit.