Test Philips Hue: základ chytré domácnosti, který zprovozní i technický antitalent

Chytrá domácnost je buzzword poslední let, který přitom stále nabírá na síle. Trend silně podporují Amazon, Apple a Google, jejichž digitální asistenti lákají na možnost ovládat domácnost hlasem a napojit ji na osobní digitální agendu. Na Živě.cz téma také přikrmujeme a za poslední roky jsme se dostali již do stavu, kdy poradíme, jak si různá čidla do domácnosti „zbastlit“ svépomocí. Jenže co když chce někdo začít úplně do nuly? Na to by měly být připraveny hotové systémy a jejich startovací sety - vyzkoušeli jsme asi ten nejznámější, tedy Philips Hue.

Připraveno pro zelenáče

Philips Hue jsou „chytrá světla“ a právě světla jsou takovou první logickou volbou, čím začít při tvorbě chytré domácnosti svépomoci. Světla můžete regulovat jak po stránce intenzity, tak barvy, a to buď z mobilu, nebo právě prostřednictvím hlasových asistentů. Samozřejmě ve hře zůstávají i vypínače, které mohou být také chytřejší. Možnosti řízení dále rozšíří doplňková čidla.

Byl jsem posledním členem redakce, který lákání chytré domácnosti odolával. Kolega Jakub Čížek to přitom dovedl až do takového extrému, že si začal programovat svou vlastní hlasovou asistentku, ostatní se vezou na vlně Google Home, Amazon Echo, Netatmo, Nest, Philips Hue, Ikea Trådfri a dalších prvků, které postupně spojují do stále „chytřejšího“ celku.

Na trhu existuje řada oddělených systémů, které ve finále propojuje kompatibilita s hlasovými asistenty, ale jinak je situace poněkud roztříštěná. Kolega Vláďa Kluska má proto ve svém telefonu 6 různých aplikací, kterými konfiguruje prvky své chytré domácnosti. Vše pak sice může dohromady ovládat přes Google Home, konfiguraci to ale značně komplikuje.

Já dlouho odolával a nedal dopustit na klasický vypínač, ale abych nezakrněl, nakonec jsem se pustil do průzkumu, jak to funguje. Pro start se jeví nejvhodněji buď řešení od Philipsu nebo z Ikei. Oba systémy nabízejí řadu připojitelných produktů, vlastní aplikaci a přístupovou bránu. Oba je také možné připojit k platformám Amazon Alexa, Apple HomeKit nebo Google Assistant.

Nakonec jsem zkusil začít s Philips Hue, které je o něco propracovanější a lze k němu připojovat i zařízení z konkurenční kolekce Ikei. Půjčil jsem tedy několik krabiček s nápisy Philips Hue a pustil se do zkoumání, jak to funguje z pohledu doposud nezasvěceného uživatele.

Vybalit z krabice a svítit

Philips i Ikea jdou cestou odděleného síťového ekosystému, což znamená, že jednotlivé prvky nejsou vidět v síti zvlášť, jako když si koupíte samostatnou Wi-Fi žárovku. Ta se připojí přímo k routeru domácí Wi-Fi sítě, a pokud byste měli takových zařízení několik desítek, mohou se objevit výpadky apod. V odděleném ekosystému se využívá tzv. bran (bridge), což je něco jako speciální router čistě pro prvky chytré domácnosti. K domácí síti pak připojíte jen tuto bránu a samotné chytré žárovky a čidla se následně připojují k bráně. Využívá se k tomu optimalizovaného protokolu ZigBee.

Na začátek je proto vhodné zakoupit set, který zahrnuje kýžené chytré žárovky, ale právě i bránu, vyjde to pak cenově výhodněji. Za doporučení stojí Starer Kit s bránou a třemi žárovkami. Chcete-li plně barevné, vyjde na cca 3 200 Kč, pokud vám stačí stmívání a nastavení teploty bílé barvy, dostanete za stejnou cenu balení i s dálkovým ovladačem.



„Starter kit“ se třemi plně barevnými žárovkami s paticemi E27, bránou a vypínačem. Ideální základ pro úvodní hraní. Poté můžete dokupovat další žárovky (k dispozici jsou i malé E14) nebo další čidla a vypínače

Zprovoznění je až překvapivě triviální. Zašroubujete žárovky, zapnete bránu a připojíte ethernetovým kabelem ke svému routeru. Následně nainstalujete aplikaci do mobilu (Android nebo iOS) a za předpokladu, že máte mobil připojený do domácí Wi-Fi, už pak jenom stačí stisknout na bráně tlačítko. To je všechno. V tu chvíli už si můžete v aplikaci nastavovat své žárovky. Pokud si totiž pořídíte Starter Kit, jsou přibalené žárovky už rovnou spárovány s bránou.

Další samostatně zakoupenou žárovku (nebo třeba čidlo) stačí zapnout a následně nechat vyhledat skrze aplikaci. Pokud to napoprvé nepůjde, umístěte ji blíže bráně a až po spárování ji můžete umístit na zamýšlené místo. Provozní dosah je pak poměrně silný a přesahuje dosah běžného domácího Wi-Fi routeru, na spárování to chce ale „silnější signál“.

Překvapilo mě, až jak jednoduchá instalace je. Tohle zvládne i absolutní antitechnik. Trochu horší už je to ale s orientací v mobilní aplikaci.



Takto vypadá brána. Stačí ji ethernetovým kabelem připojit k routeru a do stejné sítě se přihlásit i mobilem (skrze Wi-Fi). Tlačítkem na bráně ověříte, že je to zařízení pod vaší nadvládou, dojde ke spárování a můžete začít.

Když si rádi hrajete se světly

Pro základní funkcionalitu domácího připojení nepotřebujete zadávat nějaká hesla či vytvářet uživatelské účty. Zabezpečení je dáno tím, že bránu musíte fyzicky připojit kabelem k routeru a při spárování s aplikací na bráně musíte fyzicky zmáčknout hardwarové tlačítko. Mobil přitom musí být připojený na Wi-Fi ze stejného routeru. Až když zatoužíte ovládat svou domácnost zvenčí, musíte si založit účet, skrze který se pak dostanou povely do brány i z vnější internetové sítě.

V praxi se chytré osvětlení používá tak, že si pár večerů hrajete s mobilní aplikací a hledáte nejvhodnější nastavení světel pro různé příležitosti. Vše začíná vytvořením místností nebo zón, do kterých rozřadíte jednotlivá přihlášená světla. Následně můžete vybírat z přednastavených způsobů svícení, nebo si nadefinovat vlastní - tzn. nastavení jasu, teplotu bílé, případně barev celkově.

​

Správa osvětlení domácnosti v mobilu

Do hry následně mohou vstoupit hardwarové vypínače, zásuvky a čidla, které v sobě mají malou baterii a připojují se k bráně stejně jako žárovky. Slouží jako alternativní ovládání a v aplikaci jim nastavíte, co mají ovládat. Čidlo pohybu se například hodí k rozsvícení na chodbě nebo ve skříni, přičemž můžete definovat prodlevu, délku svícení, způsob svícení, citlivost detekce atd. Vypínač se pak hodí jako klasická alternativa k aplikaci.

Když už jsem načal ty vypínače - nástěnný vypínač v rámci sady Hue je dobře vymyšlený. Má čtyři tlačítka - pro zapnutí, vypnutí a dvojici pro regulaci jasu. Tlačítku pro zapnutí přitom můžete definovat funkce i pro rychlá opakovaná sepnutí. Jeden „klik“ rozsvítí co nejpřirozenějším způsobem, dvojklik třeba více tlumeně s teplejší bílou a trojklik může být například pro maximální jas a jasně bílou barvu.

​

Vypínač Philips Hue má čtyři tlačítka. To zapínací přitom dokáže reagovat i na vícenásobné stisky. Všechno si můžete nastavit v aplikaci. Vypínač pak můžete umístit, kam se to hodí. Díky magnetu drží na nástěnce i bez vrtání.

Zhasnout můžete vypínačem i odchodem

Do hry ale vstupují i klasické elektroinstalační vypínače svítidel, které jsou zpravidla umístěny hned za dveřmi, tedy na nejvhodnějším místě. Pokud vedle nich umístíte chytrý vypínač (nepotřebuje dráty, můžete ho dát opravdu kamkoli), zpravidla vás zvyk nechá mačkat starý vypínač. Tím sice chytrou žárovku v lustru vypnete a zapnete (do výchozího stavu s maximálním výkonem), ale smysl chytrého ovládání chybí.

Pokud byste to mysleli s chytrým osvětlením vážně, bude lepší starý vypínač nahradit v elektroinstalační krabici jen svorkovnicí a přívod do lustru nechat trvale zapnutý. Na krytku krabice po vypínači pak můžete umístit bezdrátový vypínač systému Hue. Hardwarové a digitální vypínače se každopádně dají dle potřeby kombinovat.



Jiný typ vypínače se třemi samostatnými tlačítky. Každému můžete dát jinou funkci, k vypnutí pak dojde stiskem celého těla. Vypínač jsem v rámci testu umístil vedle toho klasického, ale navyknout ruku sahat kousek vedle se mi moc nedařilo.

Kromě klasického povelového ovládání lze nastavit i rutiny pro probouzení, vstávání atp. Aplikace přitom dokáže reagovat na striktně nastavený čas, ale třeba i na západ a východ slunce. A když ji dáte přístup k poloze mobilu, tak vám světla v domě automaticky zhasnou, když se vzdálíte a samy se rozsvítí, když se vrátíte. Rutiny si můžete různě „naprogramovat“. Ostatně, Hue funguje i v rámci služby IFTTT.

K ovládání můžete používat výchozí aplikaci, ale i řadu alternativních. Například Hue Essentials rozšiřuje možnosti nastavení a nabízí i zábavné moduly - například barevné efekty synchronizované s rytmem hudby atp. Ale pozor, aplikace je sice zdarma, ale některé extra funkce jsou zpoplatněny.



Alternativních aplikací je na výběr docela dost. Hue Disco například umožní řídit světla podle rytmu hudby (využívá se přehrávače nebo mikrofonu v telefonu). Ale pozor, zadarmo to není.

V každé žárovce aktuální firmware

Nastavení světel do místností a jejich režimy zůstávají uloženy v rámci brány, což usnadňuje použití více různými aplikacemi - nemusíte rozmístění žárovek v každé konfigurovat zvlášť. Každopádně platí, že můžete používat několik aplikací zároveň a využívat funkce zrovna z té, které se vám zrovna nejvíc hodí. Jednou z takových může být třeba Google Home nebo Amazon Alexa. Tím můžete systém Hue provázat s chytrým reproduktorem od Googlu či Amazonu a světla začít ovládat i hlasovými povely.

Bez obav se může do ovládání zapojit více uživatelů. Každý člen rodiny může mít aplikaci Hue v telefonu a ovládat světla dle přednastavených profilů, případně podle svého jednorázového individuálního nastavení.



Philips Hue je celkem otevřená platforma a můžete ji provázat s dalšími aplikacemi. Například s hlasovými asistenty. Snímky pocházejí z aplikace Google Home, kterou následně můžete používat k ovládání (+hlasové ovládání k tomu)​

Jedná se o otevřenou a kompatibilní platformu, do které můžete přidávat i zařízení třetích stran. Typicky jsou to prvky chytré domácnosti Ikea Trådfri (s aktuálním firmwarem, starší kompatibilní ještě nejsou). Žárovky Ikea s bránou Hue bez problémů fungují, ale až na jednu maličkost - nelze v nich aktualizovat firmware, pokud Ikea nějaký vydá. Ten lze aktualizovat jen přes bránu Ikei. Jinak ano, každá žárovka, zásuvka, čidlo či vypínač, dostávají aktualizace firmwarů. Není to ale tak otravné jak třeba občas s Windows, děje se tak automaticky v rámci aplikace.

Z výše uvedeného vyplývá, že zřídit základ chytré domácnosti není nic těžkého. Jediný zádrhel nastal jen při prvotní orientaci v aplikaci Hue, kde se zprvu pletou pojmy scéna, zóna a místnost, přičemž vytvořit novou místnost či zónu vyžaduje návštěvu poněkud skryté kontextové nabídky. Jinak je ale vše snadno pochopitelné a ihned funkční.

Drobný problém může nastat v případě výpadku proudu. Pak se totiž žárovky rozsvítí do výchozího provozního stavu a po naběhnutí systému je musíte v aplikaci zhasnout. Když vypadne internetové připojení, logicky ztratíte možnost ovládání z vnější sítě, ale jinak je fungování na internetu nezávislé a z domácí sítě můžete mobilem světla ovládat, i když internet zrovna nefunguje.

A k čemu je to vlastně dobré?

Zásadní otázkou tedy zůstává, zda má vůbec smysl něco takového pořizovat. Oproti běžným žárovkám je to řešení přece jen o dost dražší. Kolega Jakub Čížek argumentuje tím, že díky chytrému osvětlení snížil spotřebu energie. Návrat investice sice bude na několik let, ale z dřívějšího „vše zapnuto naplno“ teď svítí třeba jen tlumeně a poctivěji zhasíná, protože hojně využívá automatiky a čidel. V tomto směru však nutno připomenout, že chytrá žárovka ze svého principu musí spotřebovávat trochu energie i v případě, že je vypnutá, aby mohla být stále na příjmu.

Vláďa Kluska zase argumentuje lepším nastavením světelných podmínek přesně podle představ a potřeb. Tady lze už jen těžko oponovat, na druhou stranu toho lze docílit i jinými způsoby, byť nejsou tak pohodlné a operativní.



Ambientní osvětlení všesměrovou lampou za monitorem • Zajímavým doplňkem sady Philips Hue je samostatné světlo s vestavěným akumulátorem. Můžete ho vzít, kam je zrovna potřeba a svítit různorodými barvami a intenzitou

Sám jsem ocenil například fakt, že když děti zapomenou v patře zhasnout, stačí světla vypnout přes mobil. Rozhodně se hodí také více režimů svícení - rychle jsem si navykl na běžné svícení používat teplejší tlumenější světlo, ale na činnosti vyžadující aktivitu či pozornost jsem nastavil „denní bílou“ na plný výkon. Návykové je také čidlo v chodbě nebo ambientní osvětlení za monitorem. To mi standardně zajišťují LED pásky do USB, ale nutno uznat, že postavit si za monitor lampu s žárovkou standardního výkonu je ještě lepší a blíže se přiblíží k jasu vyzařovaným monitorem. Navíc lze celkem přesně nastavit ideální odstín.

Hlavně je to jen začátek. Světlem to začíná, ale pokud tomu člověk přijde na chuť, zpravidla pak přibývají další chytré zásuvky a čidla. Do systému se přidávají další elektrospotřebiče, termostat, hlavice radiátorů, motoricky poháněné rolety... Vše se pak dá ovládat hlasem skrze Google Assistenta, Alexu nebo Siri. Podmínkou je ale nadšení pro techniku a chytrou domácnost. Staromilcům mohou být takové vychytávky spíše na obtíž, navíc by si zvýšenou investici jen těžko obhájili. Přiznejme si, že nic kritického tyto hračky neřeší a domácnost bude fungovat i bez nich.