Test nového herního krále. Jaká je grafická karty Nvidia GeForce RTX 5090 Founders Edition

Plusy Brutální výkon DisplayPort 2.1b 32 GB VRAM Kompaktní rozměry Minusy Trošku hlučnější 9,2

Pro testování nejvýkonnější grafiky současné generace máme k dispozici Founders Edici přímo od Nvidie. Z toho důvodu tento model na pultech obchodů neuvidíte, nicméně z technického hlediska je nejzajímavější a po výkonové stránce se od konkurence příliš lišit nebude, takže pro ilustraci postačí více než dobře.

Geniální chlazení

Běžné modely GeForce RTX 5090 jsou velké a těžké, budete mít problém je umístit do běžných počítačových skříní, to pro Founders Edici neplatí. Ta je totiž kompaktní, dvouslotová, krátká a vejde se do rozměrů pro malé sestavy (tzv. Small Form Factor – SFF). Stále však musí zvládnout odvést 575 W tepla, jak to dělá?

Kouzlo spočívá v tom, že běžně se deska plošných spojů (PCB) rozprostírá od štítu s obrazovými výstupy až asi do dvou třetin karty, profouknout takovou kartu vzduchem je možné pouze v poslední třetině. Zde však hlavní PCB sedí uprostřed karty a na každé straně je průduch, kudy dva ventilátory efektivně profukují vzduch na druhou stranu.



Na zadní straně grafiky nenajdete jinak běžný zadní plát, ale jen výdechy chlazení.

Díky tomuto designu vzduch nepřekonává žádné překážky a velmi jednoduše odvádí teplo mimo grafiku. Konstrukčně to je však velmi náročné a inženýrům z Nvidie trvalo několik let, než bylo z technologického hlediska možné přistoupit na toto řešení. Výsledkem je tak mnohem menší karta oproti konkurenci, je také mírně hlučnější, ale s 53 dBa při uvážení 540W reálného příkonu to není nic výrazného. Navíc celá karta má kovové povrchy, což působí elegantně, ale hlavně také odvádí teplo od grafického čipu do skříně.