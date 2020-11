Test notebooku za 6 300 Kč: Umax VisionBook 14Wr Plus

Jako nejlevnější „použitelný“ notebook v našem výběru notebooků do 10 tisíc jsme vybrali Umax VisionBook 14Wr Plus. Tento počítač stojí jen 6 300 Kč, přitom nabídne Full HD IPS displej a SSD. Pochopitelně se to ale neobešlo bez kompromisů, které jsme se rozhodli prověřit klasickém podrobném v testu.

Čtrnáctipalcový notebook Umax VisionBook 14Wr Plus patří k nejlevnějším notebookům, jaké můžete na trhu najít, to však rozhodně neznamená, že byste jej měli hned zatracovat. Je řada uživatelů, kterým skvěle poslouží.