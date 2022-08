Test notebooku Lenovo ThinkPad P14s Gen2. Na psaní je skvělý, ale proti konkurentům trochu drahý

Vysoký výkon kombinovaný s profesionální grafikou Nvidia Quadro T500 v těle klasického ThinkPadu. Nový ThinkPad P14s Gen2 od Lenova má čím zaujmout.

Plusy Kvalitní klávesnice

Touchpad a trackpoint

Víko otevřete do 180°

Profesionální grafika Minusy Méně kvalitní reproduktory

Jen průměrný displej

Zpomalování, hlučnost a zahřívání

Vysoká cena 8,1 Hodnocení

ThinkPad P14s Gen2 je nástupcem legendárních ThinkPadů, což poznáte nejen podle jeho označení, ale také dle typické černé barvy s měkčenými povrchy. Konzervativci zvyklí na ThinkPady jistě přivítají i klasickou osvědčenou klávesnici a nesmrtelný trackpoint.

Konstrukce notebooku je zdařilá, nikde se nic výrazněji neprohýbá, a to i přesto, že je notebook převážně plastový – kostra uvnitř totiž zůstala z hořčíkové slitiny. S hmotností přes 1,5 kg a rozměry s tloušťkou téměř 18 mm nepatří ani k nejlehčím, ani k nejtenčím notebookům, což však kompenzuje třeba přítomností čtečky karet SmartCard. Panty otevřete do luxusních 180°, což se hodí hlavně při umístění notebooku do stojanu.



Povrchy notebooku jsou tak jako u jiných ThinkPadů matné, příjemné na dotek, a přitom odolné

Radost psát a pracovat

Velkou pochvalu si zaslouží především klávesnice tohoto stroje, která je jedním z hlavních důvodů, proč profesionálové volí ThinkPady. Má stejně jako starší ThinkPady vyšší zdvih a tvarované klávesy se zcela standardním rozložením a zejména těm, kdo mají vyšší zdvih rádi, se na ní budě psát skvěle. Pro mě už je zdvih kláves až příliš vysoký a musel jsem si chvíli zvykat, ale za dva dny jsem psal rychle, snadno a bez zbytečných překlepů. Oceníte především hezky vyčnívající kurzorové šipky, velký Enter i Backspace, stejně jako snadnou aktivaci podsvícení klávesnice pomocí Fn + mezerník. Pokud nejste zvyklí mít Fn v rohu, lze její význam prohodit s vedlejší klávesou Ctrl.



Bílý podsvit klávesnice je rovnoměrný a může být i velmi decentní, aby vás při práci v noci nerušil – stačí si vybrat ze dvou úrovní intenzity.

Tak jako u ostatních ThinkPadů se můžete spolehnout na trackpoint se třemi tlačítky, který se hodí do stísněných prostor například v letadle. Nechybí ale ani moderní touchpad typu clickpad, se kterým je práce rychlá a pohodlná.