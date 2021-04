Test notebooku Legion 5 Pro: parádní konfigurace s RTX 3060 a jemným displejem za rozumnou cenu

Nic není. Ale to, že jste dosud nemohli sehnat to, co potřebujete, můžete brát i jako dobrou zprávu. Na trh totiž míří zajímavé konfigurace, kdy se po první vlně výkonných ale drahých notebooků dostává řada i na cenově zajímavější kousky přičemž pokles výkonu nevypadá tak nepříjemně.

Lenovo Legion 5 Pro AMD Ryzen 7 5800H ● RTX 3060, 6 GB ● 16 GB ● 16" 2560×1600, IPS matný (jas 501 nits, dE 2,55) ● 1 TB SSD ● 4× USB 3.0, 2× USB-C, audio, HDMI, LAN ● 802.11ax 2×2, Bluetooth 5.0 ● 78 Wh ● 36 × 26,4 × 2,6 cm ● 2,6 kg + 1 kg 300W adaptér 37 989 Kč

82JQ002HCK

Na trh přicházejí notebooky s RTX 3060 a ty nejlevnější se dostanou i pod 30 tisíc. My se dnes podíváme na Lenovo Legion 5 Pro. Podle pětky v názvu by mělo jít o levný základní herní stroj, ale přídomek Pro slibuje přece jen lepší výbavu. Ve finále jde tak o cenově dostupný a přitom vybavený herní notebook.

Lenovo Legion 5 Pro se bude nabízet procesory Ryzen 5 a 7 nové série 5000, grafikami RTX 3060 nebo RTX 3070 a především s 16" displejem s rozlišením 2560×1600, frekvencí 165 Hz a vysokým jasem až 500 nitů. Náš testovací kousek obsahuje kombinaci Ryzenu 7 a RTX 3060.