Plusy Skvělý výkon

Dlouhá výdrž

Hlučnost v běžném režimu Minusy Nová platforma si potřebuje sednout

U několika her zlobí emulace x86

8,5 Hodnocení

Microsoft slíbil uvést první počítače Copilot+PC na trh 18. června. Od běžně dostupných notebooků je odlišuje nový procesor Snapdragon X Elite a AI funkce s integrovaným Copilotem a funkcí Windows Recall, prohledávající vaši kompletní historii akcí na počítači.

Závažná bezpečnostní rizika funkce Windows Recall si ale ještě před tím, než se reálně dostala k lidem, vyžádala její výrazné překopání s citelně vyšším zabezpečením a kvůli tomu nebude při zahájení prodeje k dispozici. Hlavním lákadlem nových notebooků se tak stane hlavně procesor Qualcomm Snapdragon X Elite případně Plus, který chce z platformy Arm udělat smysluplného konkurenta tradičním procesorům Intelu a AMD.



Asus Vivobook S 15 existuje v různých variantách, tato má Snapdragon X Elite

Z notebooků kategorie Copilot+PC nabízí nový Vivobook S 15 od Asusu podle tabulkových parametrů nejlepší poměr cena/výbava. Láká zejména lépe dimenzovaným chlazením, které dokáže procesoru Snapdragon X Elite nabídnout až 45 W TDP. Současně ale zaujme 15,6" OLED displejem, rozumnou nabídkou konektorů a to vše při ceně od 36 tisíc s 16 GB RAM. My jsme otestovali 32GB verzi, která je dražší o 2,5 tisíce s Windows 11 Home, respektive ještě o pár tisíc víc kvůli Windows 11 Pro.

Vivobook S 15 Konfigurace Cena s DPH S5507QA-OLED006W 15.6/X1E-78-100/1TB PCIE G4 SSD/16GB/WIN11 HOME 35 990 Kč S5507QA-OLED001W 15.6/X1E-78-100/1TB PCIE G4 SSD/32GB/WIN11 HOME 38 490 Kč S5507QA-OLED064X 15.6/X1E-78-100/1TB PCIE G4 SSD/32GB/WIN11 PRO 40 990 Kč

Asus Vivobook S 15 Qualcomm Snapdragon X Elite X1E78100, 12 jader, 3,4 GHz ● Quallcomm Adreno ● 32 GB ● 15,6" 2880×1620, OLED lesklý, 120 Hz (jas 369 nits, dE 1,22) ● 1 TB (MTFDKBA110QFM) ● 2× USB-C (USB 4.0), 2× USB 3.0, HDMI, audio, čtečka microSD ● Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 (Qualcomm FastConnect 7800) ● 70 Wh ● Windows 11 Pro ● 35,3 × 22,5 × 1,5 cm ● 1,42 kg

Arm proti Intelu a AMD

Aby nový Snapdragon mohl vůbec uspět proti Intelu a AMD, nestačí mu jen podobný výkon a výdrž za nižší cenu. Musí splnit víc. Jeho jiná architektura Arm znamená, že programy pro tradiční procesory jedou v emulaci, která překládá instrukce x86/x64 pro obvyklý procesor na nový Arm.

Tato emulace představuje další vrstvu, která ovlivní výkon a spolehlivost. Je tedy nejen nutné, aby starší programy jely zcela spolehlivě díky emulaci, ale aby tato emulace ani nezpomalovala zásadně výkon a tak neubližovala uživatelskému zážitku.



Přehled výbavy Vivobooku S 15 s procesorem Snapdragon X Elite

Systém Windows na platformě Arm přitom není nic nového a existuje řadu let. Doposud ale nebyl zrovna důvod na Arm přecházet. Emulace na starších Snapdragonech byla pomalá a nabídka nativních aplikací hodně omezená, protože byste nabídku notebooků s takovým procesorem spočítali na prstech jedné ruky.

To se ale nyní mění a na trh míří hned několik počítačů s procesorem Qualcomm Snapdragon X Elite a Plus, u kterých se citelně zlepšila emulace, kompatibilita i třeba výdrž.

S emulací rychle, napřímo ještě rychleji

Hodně jsem byl zvědavý, kam se nový Snapdragon X Elite napasuje ve srovnání s aktuální nabídkou Intelu a AMD. S cenou startující kolem 35 tisíc se počítače Copilot+PC dostávají do zóny, kde už máme aktuální slušně výkonné procesory. Nestačí jim tak jen fungovat, musí fungovat i rychle.

Po zkušenostech s Windows na předchozích Snapdragonech jsem byl raději opatrný, ale Snapdragon X Elite velmi příjemně překvapil.

V běžných testech bez jakékoli optimalizace pro Arm, tedy s emulací, se nový Snapdragon chová jako aktuální Intel Core Ultra 7 755H v podobně tenkém notebooku. Někdy rychlejší, někdy pomalejší, ale v zásadě velmi podobně.

Kdybych nevěděl, jaký testovaném Vivobooku procesor, překvapila by mne snad jen nezvyklá charakteristika jeho ventilátoru, ale výkon bych určitě nekritizoval.

Když ale pustíte testy již optimalizované pro novou architekturu, troufne si Snapdragon boxovat o úroveň výš. Už je to velmi srovnatelné s Core 9 Ultra v tenkých noteboocích a poráží 13. generaci Intelu z tlustších herních notebooků.

Asi největší penalizaci za emulaci jsem pozoroval při renderování v Blenderu, který ale už existuje v nativní verzi pro Arm64. Není tedy důvod používat standardní verzi pro x64. Blender nicméně berme jen jako benchmark, běžně není důvod rendrovat pomalu na procesoru a i integrovaná grafika Intel Arc je mnohem rychlejší jak procesor. Grafiku Adreno v Snapdragonu ale zatím není možné pro rendrování v Blenderu využít.

Blender Classroom CPU render Snapdragon X Elite v emulaci 11:06.11 Snapdragon X Elite nativní 06:24.92 Intel Core Ultra 7 155H 07:52.89 Intel Core Ultra 9 195H 05:12.17 Geekbench 6 CPU Multi Single Snapdragon X Elite nativní 14223 2388 Intel Core Ultra 7 155H 12769 2376 Intel Core Ultra 9 195H 14621 2448

Core Ultra 7 v tabulce je v kancelářském Zenbook 14, Core Ultra 9 v herním Zephyrus G16. Hodnoty pro Geekbench mám vlastní jen pro Snapdragon X Elite ve Vivobooku. Pro Zenbook 14 a Zephyrus G16 jsem ve veřejném seznamu výsledků vzal u těchto notebooků ty lepší hodnoty

Snapdragon také lépe snáší odpojené napájení. Výkon s připojeným a odpojeným napájením se mírně liší, ale stalo se mi i to, že bez připojeného napájení byl výsledek v Cinebench 2024 vyšší než naměřené hodnoty s připojeným adaptérem. Na rozdílech se tak podílí i zatím velmi čerstvá platforma, kde se výkon stabilizuje až s postupnými aktualizacemi firmwaru počitače. Zatím mi to jen komplikuje měření, ale nedostatek výkonu necítím.

Ohledně kompatibility běžných pracovních aplikací jsem na nic zásadního nenarazil. PCMark se na Armu odmítne spustit, tam bude nutná aktualizace pro Arm, ale běžný 3DMark v emulaci funguje. Starší verze Cinebench fungují také v pohodě, nová verze 2024 protestuje kvůli chybějícím instrukcím AVX2, ale už existuje 2024 pro Arm, která funguje v pohodě. Problémy s kompatibilitou u běžných aplikací nepotkáte a u benchmarků je ta přísnost pochopitelnější.

Na hry vážně ne

Herní testy pro DirectX 12, DirectX 11 nebo Vulkan fungují a nehroutí se. Jen ta grafika Adreno není při emulovaném hraní nejrychlejší a odpovídá starším integrovaným grafikám Iris Xe na procesorech. Novější Arc u Intelu a RDNA2 u AMD je citelně rychlejší. Větším problémem než pomalost, ale bude kompatibilita.

Zatímco u běžných aplikací v podstatě funguje vše a během obvyklého života s notebookem necítíte problémy, u her je to horší. I když bude udávaná kompatibilita „téměř 100 %“, stačí, aby nejela jedna vaše oblíbená hra a celý notebook pro vás přestane dávat smysl. Stránka Works on Windows on Arm katalogizuje, které hry běží skvěle, jdou s výhradami nebo nejedou vůbec. Mezi těmi, které na Armu nejedou, máte třeba oblíbené Fortnite, League of Legends, PUBG nebo Valorant. Tedy hry, které často jedou i na slabších noteboocích, mají v emulaci na Armu zcela zásadní problémy, často třeba s anticheat systémy, které emulaci berou jako nepovolené prostředí. V přehledu přitom nejsou všechny nefunkční hry, mně se třeba nepodařilo spustit nezalistovanou aktuální hru Manor Lords. Nejde ale o nedostatek výkonu, třeba Cyberpunk 2077 se spustit dokáže.

Kdo vybírá notebook pro hry, může klidně platformu Arm zatím zcela ignorovat. Pokud chcete na Armu hrát, počítejte raději s využíváním Geforce Now, kde se hraje čistě přes cloud.

Výdrž přesvědčuje

Od procesorů Arm se čeká hlavně dlouhá výdrž. Vivobook S 15 se chlubí více jak 18h výdrží a já jsem mu při přehrávání filmů naměřil 17,5 hodiny. Víc mi v posledních letech vydržel jen HP Elite Dragonfly, ale taky jen s polovičním výkonem.

U tradičních notebooků se upřímně na extrémní výdrž nehraje. Pokud notebook vydrží přes deset hodin, výrobci to obvykle stačí. Pokud by výdrž šplhala přes 15 hodin, raději výrobce ušetří a dá tam menší a lehčí akumulátor.

V případě Copilot+PC je ale dlouhá výdrž prodejním argumentem, proto je ve Vivobooku S 15 akumulátor s kapacitou 70 Wh. Uvnitř je přitom místo pro ještě větší. Se zákonným limitem těsně pod 100 Wh by notebook vydržel přes 24 hodin.

Když Asus udává maximální možnou spotřebu procesoru 45 W a dává tam 70Wh akumulátor, logicky byste se v plné zátěži neměli dostat přes dvě hodiny výdrže. Podle aplikace HWInfo notebook v plné zátěži Cinebench 2024 s rozsvíceným OLED displejem dokonce žere 65 W. To potom stačí sotva na hodinu výdrže. Ve skutečnosti je ale Snapdragon X Elite na stejném výkonu úspornější jak Intel a AMD. V tichém režimu, kdy je výkon v aplikacích pro Arm podobný jako u Core Ultra 7, zvládne notebook i v plné maximální zátěži všech jader zhruba čtyři hodiny.

Plnou forsáž ventilátorů zažijete v plném režimu výkonu, ale i při těch nejnáročnějších činnostech plně zatěžujících všech 12 jader Snapdragonu X Elite není hluk chlazení souvislý. Jemně kolísá a v testech, kde jsem u Intelu či AMD zvyklý na vyšší trvalou hlučnost, se klidně ventilátory naplno neroztočí nebo jen občas odfouknou.

Plná AI výbava zatím v očekávání

Pro Microsoft jsou hlavním lákadlem počítačů Copilot+PC především AI funkce s integrovaným chatbotem Copilot, generováním obrázků přímo na počítači bez dotazování se v cloudu a průběžném indexování vašeho používání počítače ve Windows Recall.

AI funkce, a zejména ty pro české uživatele, ale budou přicházet jen zvolna. Copilot v Evropě nebude integrální součástí Windows, ale doplňkovou aplikací, přičemž zatím ta aplikace není. Celý Recall potom Microsoft stáhl k přepracování a nejprve jej nechá projet standardním kolečkem betaverzí přes Windows Insider Preview, zda tam není nějaké další bezpečnostní přehlédnutí.



Funkce Cocreator v Malování z vašich neumělých náčrtků a slovního popisu vygeneruje obrázek. Popis scény můžete psát i v češtině

Při vstupu počítačů Copilot+PC na český trh tak hlavně využijete generování obrázků z vašich amatérských náčrtků v Malování. Sice se stále vyžaduje ke generování obrázků připojení k internetu, ale NPU počítá výsledný obrázek lokálně a zabere mu to zhruba 4 sekundy.



Efekty Windows Studia pro kameru

Efekty Windows Studia pro kameru mají oproti jiným počítačům více efektů. Využijete portrétové osvětlení, kreativní filtry (ilustrace, vodovky, animované) nebo lepší překreslení očí, aby se dívaly do kamery.

Integrovaný neurální koprocesor se slibovaným výkonem 45 TOPS tak zatím moc neprovětráte, ale jeho podpora v dalších aplikacích brzy začne narůstat.

Později letos přijdou notebooky s novými AI procesory AMD a Intel, které výkon Snapdragonu v AI minimálně dorovnají. Snapdragon X Elite tedy sice zpřístupní nové možnosti pro akcelerované AI výpočty, ale jen to by pro vás nemělo být důvodem ke změně platformy. Až budou totiž i pro nás k dispozici všechny AI funkce, notebooky s procesory Intel a AMD splňující kritéria pro Copilot+PC budou buď na trhu, nebo dostupné do několika málo týdnů.

Vivobook S 15 - poctivá výbava s bonusy

Asus prodává hned několik notebooků pod názvem Vivobook S 15, liší se přitom nejen procesory, ale i dílčím designem. Pro Asus znamenají Vivobooky dolní patro nabídky, od úplně základních Vivobooků Go po téměř profesionální stroje Vivobook Pro. Tady S v názvu označuje prémiovější tenké provedení, 15 potom velikost displeje.



Nabídka konektorů nedělá kompromisy a dostanete vše potřebné

Vivobook S 15 tedy pořád víc míří na praktičnost a dostupnou cenu, než nějaké prémiové provedení a rekordní hmotnost či tloušťku. Nechybí mu hlavní konektory, jeho dvě USB-C i s procesorem Snapdragon X Elite podporují USB 4, takže k němu připojíte i příslušenství pro Thunderbolt a místo se našlo i pro čtečku paměťových karet.

​

Dovnitř Vivobooku S 15 by se klidně vešel větší akumulátor

Dvojitý výdech chlazení míří do zadní strany a ač je tam v podstatě úsporný procesor, Asus jej raději pořádně chladí. Hlučnost v plné zátěži dokáže bohužel už trochu rušit a navíc neustále mírně kolísá, při běžném pracovním zatížení je ale notebook zcela tichý.



V nastavení systému si můžete zapnout akce pro senzor přítomnosti

Oproti ostatním Vivobookům ale armový S 15 umí i několik šikovných funkcí. Přihlašování kamerou nad displejem je fajn, ale navíc je tu i senzor přítomnosti, který se nastavuje přímo jako součást Windows. Můžete nastavit akce při vzdálení se na určitou vzdálenost a zase jak blízko musíte být, aby se notebook sám probudil a přihlásil vás kamerou.



Klávesnice zvládá RGB podsvícení, které nastavíte v systému

Podobně se v systémovém nastavení Windows dostanete i k volbě barevného podsvícení klávesnice. Podsvícení celé klávesnice umí svítit jednou barvou, ale můžete si vybrat libovolnou barvu.

​

Kamera umí přihlašování i hlídání vaší přítomnosti před počítačem

Notebook trochu překvapivě dostanete s 90W adaptérem, ale s 65W napájením, třeba z monitoru, nejede pomaleji.



90W adaptér pro USB-C pomáhá hlavně rychlému nabití

Hmotnost a tloušťka notebooku odpovídá běžným 14" notebookům, ale díky větší 15,6" OLED obrazovce s rozlišením 2880×1620 máte více prostoru pro práci. Numerický blok na klávesnici mnozí uvítají, mně ale vadí posunutá klávesnice i touchpad k levé straně.



Přirozeným barevným prostorem OLEDu je širší DCI-P3, ale v nastavení můžete zapnout i rozumně přesný základní sRGB

Naměřili jsme

Vivobook S 15 Acer Swift GO 14 ThinkPad Z13 procesor Snapdragon X Elite Core Ultra 7 155H Ryzen 7 Pro 6850U grafika Adreno Intel Arc AMD Navi2 paměť 32 GB DDR5 32 GB DDR5 16 GB 3DMark Night Raid 25 862 29 340 21 559 Steel Nomad 2033 DX12 / 2148 Vulkan Fire Strike 5 208 8 431 6 220 Time Spy 1 905 3 931 2 351 Storage 2 011 2 857 Unigine Heaven Extreme [FPS] 22,4 38,2 31,8 Valley Extreme HD [FPS] 17,5 20,7 23,2 Další Cinebench R20 4 155 6 217 4 539 Shadow of the Tomb Raider 28 low 44 low Cinebench R23 multi/single 12340/1094 16284/1791 12110/1523 V-ray 5 CPU/GPU 13267/255 11419/300 7564/177 Cinebench 2024 Multi* 1 007 809 Cinebench 2024 single* 106 105 Procyon NPU Visual test* 1 679 282 Crystal Disk Mark* sekv. čtení [MB/s] 5 034 5 049 2 836 sekv. zápis [MB/s] 3 559 4 687 2 015 4KB čtení [MB/s] 2 205 3 096 2 188 4KB zápis [MB/s] 2 332 4 482 1 183 Výdrž Film 17:39 11:31 11:24 Kancelář bez Wi-Fi 19:00 13:34 17:23 YouTube video (Chrome Arm) 16:25

* testy s nativní podporou Arm

Arm si zaslouží pozornost

Snapdragon X Elite vypadá rozhodně lépe a nesmíte se na něj dívat jako mírně lepší variantu starého Snapdragonu 8cx, který se v pár počítačích objevil. Nový Snapdragon X Elite má mnohem lepší emulaci bez výrazné penalizace na výkonu, lepší výkon, lepší výdrž a navíc i NPU pro akceleraci AI bez zbytečně velké spotřeby energie.

Už nyní při vstupu na trh dokáže citelně konkurovat aktuální nabídce Intelu a AMD. V rychlosti se jim vyrovná a porazí je výdrží. Ve velké většině aplikací už dnes máte k dispozici verzi pro Arm nebo emulace funguje zcela v pohodě.

Zlobí zatím hlavně hry, to by se ale mělo postupně zlepšovat. Pro starší pomalý Snapdragon to nemělo smysl řešit, novější Snapdragon X Elite už má mnohem lepší výkon a bude ve výrazně větším počtu počítačů. Proto se pro něj budou optimalizovat i herní enginy a zlepšovat kompatibilita.

Pokud potřebujete tichý pracovní notebook s dlouhou výdrží, slušným výkonem a výkonným NPU pro budoucí AI využití, tento Vivobook S 15 mohu rozhodně doporučit. Jestli chcete ten stejný notebook, ale s procesorem Intel Core Ultra 7 155H, ušetříte sedm tisíc 26 154 Kč až 30 370 Kč a navíc dostanete výkonnější grafiku Intel Arc a stoprocentní kompatibilitu bez hvězdiček a poznámek pod čarou.

Osobně by mi vůbec nevadilo trvale používat notebook se Snapdragonem. Na to, co potřebuji, mi stačí, ocením dlouhou výdrž a jeho výkonné NPU otevírá zajímavé příležitosti do budoucna. To samé bych o předchozím Snapdragonu 8cx rozhodně říci nemohl.

Pokud ale zatím váháte, nikdo vás do ničeho nenutí. Naopak se vám zvětšil výběr a lépe si můžete vybrat podle svých vlastních požadavků. Časem přibudou levnější notebooky s procesorem Snapdragon X Plus a výkonnější notebooky s novými procesory Ryzen AI a Intel „Lunar Lake“. Letošní rok tedy bude ještě velmi zajímavý.

