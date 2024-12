Test notebooku Acer Swift Go 14 AI s procesorem Snapdragon X Plus. Základní osmijádro stačí a výhody zůstávají

Plusy Stále dobrý výkon Dlouhá výdrž čtečka otisků i přihlašování obličejem Minusy Obyčejný FullHD displej Chybí HDMI 7 /10

Je to jen pár týdnů, co jsem tu recenzoval notebook Acer Swift 14 AI. Přesto na tento, který přidává k názvu jen označení Go, jsem byl hodně zvědavý. Pohání jej totiž osmijádrový procesor Snapdragon X Plus. Procesor s označením Snapdragon X Plus byl uvedený spolu s vrcholnou verzí Snapdragon X Elite už v polovině roku. Tato verze X1P-64100 ale měla 10 jader a jen mírně slabší výkon s jen mírně nižší cenou.

V září uvedený osmijádrový Snapdragon X Plus X1P-42100 má důležitější roli. Dostal za úkol stáhnout cenu snapdragonových notebooků citelně pod 30 tisíc. Do míst, kde se prodává největší objem notebooků.

Protože Snapdragon X Elite nabízí 12 jader výkonu, zajímalo mne, zda bude osm jader stačit, a kde se případně pokles výkonu projeví nejvíc.

Acer Swift Go 14 AI Snapdragon X Plus X1P42100 • Adreno • 16 GB • 14,5" 1920 × 1080 IPS matný, 120 Hz • 1 TB (WD PC SN5000S SDEQNSJ) • 2× USB-C USB 4, 2× USB 3.2, audio • Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 (Qualcomm FastConnect 7800) • 75 Wh • 32,2 × 22,6 × 1,85 cm • 1,34 kg

Acer Swift Go 14 AI vypadá a chová se zcela stejně jako nedávno testovaný Acer Swift 14 AI. Hodnocení konektorů a provedení notebooku najdete ve starší recenzi. Stále na notebooku chybí HDMI, ale v tomto levnějším případě jsem už v krabici nenašel redukci z USB-C na HDMI. Ty ale nejsou nijak drahé, takže to tolik nebolí.