Test notebooku Acer Swift Edge. Lepší a levnější než loňský model

Tenký a lehký, přitom s velmi prostorným OLED panelem – takový je Swift Edge 16 od Aceru, který se dočkal své druhé generace s několika drobnými i většími změnami.

Plusy Kvalitní tenká celokovová konstrukce

Klávesnice s numerickým blokem

Tichý chod, skvělý výkon

Vynikající OLED displej

Skvělá kamera, 32 GB RAM Minusy Při delší plné zátěži hlučnější 8,9 Hodnocení

První Acer Swift Edge přišel před rokem a ve své kategorii byl unikátní – mimořádně tenký a lehký stroj, který přitom nabídl velký 16" OLED panel se 4K rozlišením. Nový model už tak revoluční není, také proto se může pochlubit o 5 000 Kč nižší cenou než jeho předchůdce při svém uvedení, přesto přináší řadu zajímavých vylepšení.

Hned na první pohled je zřejmá změna barevného provedení z modrostříbrné na klasickou černou, jako mají například podnikové stroje TravelMate. Ta může oslovit širší okruh uživatelů, zejména ty konzervativnější. Daní za to je pouze to, že na černé už jsou trochu vidět otisky prstů či šmouhy, čistí se však snadno.



16" notebook Acer Swift Edge (SFE16-43-R81Y).

Tělo notebooku zůstává i nadále mimořádně pevné díky použitým hořčíkovým slitinám jak v základně, tak na zadní straně víka. Při uchopení za roh se základna nijak neprohýbá a nehrozí ani žádné povrzávání či praskavé zvuky při manipulaci s notebookem. Víko lze otevřít jen jednou rukou, a to do ještě širšího úhlu než dříve – do 147° oproti původním 136°.

Úchvatné barvy

Výraznější proměnou prošel také displej, který už není 4K, ale „jen“ 3.2K s rozlišením 3 200 × 2 000 px. Brzy však zjistíte, že rozdíl nemáte šanci poznat. Stále jde o špičkový 16" OLED panel s obřím jasem, skvělými zářivými barvami, dokonalou černou, ale také lesklým povrchem. Barvy jsou opravu úchvatné, je pokryt celý prostor DCI-P3, pokud však potřebujete co nejpřesnější barevné podání v prostoru sRGB třeba pro úpravu fotografií, stačí přepnout do režimu HDR.