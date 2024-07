Test monitoru Viewsonic VG2709. Solidní kancelářský a multimediální monitor, vyniká spotřebou a ergonomií

Po monitoru někdo může chtít, aby šlo o prosté zobrazovadlo, které nezabere moc místa nebo nebude drahé na provoz. Nízká spotřeba se projeví nejen na účtech, ale i menším vydaném teple.

Plusy Skvělá ergonomie

Nízká spotřeba Minusy Chybí USB-C a KVM

Neintuitivní ovládání 7,1 Hodnocení

Monitory s 27" úhlopříčkou a QHD rozlišením jsou optimální pro kancelářskou práci, nabídnou totiž větší pracovní plochu a na ni je možné díky vyššímu rozlišení umístit více oken programů, ale samotné monitory i s podstavci nezabírají příliš místa na stole. Jedná se o dobrou volbu i s ohledem na cenu, neboť povedené modely lze najít již v cenovém rozmezí 5 000 až 7 000 Kč.

Viewsonic VG2709-2K-MHD je další možností pro kancelářské, ale i multimediální využití v této kategorii. V dubnu jsme přinesli rozsáhlý test levných univerzálních monitorů, přičemž kancelářské modely v nich měly široké zastoupení. Tato recenze na zmíněný test navazuje metodikou, hodnocením, ale i některými slovními srovnáními. Pro podrobnější nastudování problematiky doporučuji vrátit se k dubnovému článku, nicméně to nejdůležitější shrnu na řádcích níže.

Má vše podstatné

Pro kancelářské použití by se tento monitor dal shrnout tak, že má vše podstatné, ale také nepřináší žádné zajímavé funkce navíc. Začneme tím, čím vším monitor disponuje. Předně jde o pokročilou ergonomii zahrnující pohodlné nastavení výšky, otáčení do stran, náklon nahoru i dolů, a dokonce i pivot neboli otočení do pozice na výšku. Nechybí ani režim pro omezení modrého světla, zkratky pro přístup do menu, samotný stojan je bytelný a má v této cenové relaci běžné plastové povrchy.



Monitor má chytrou konstrukci podstavce, ten je kruhový a mezi části dotýkající se stolu a horním kusem plastu je ložisko, které umožňuje natáčení monitoru do stran.