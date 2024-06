Test monitoru Asus ROG Swift PG32UCDM. OLED, který se blíží dokonalosti

Co vůbec chtít po dokonalém monitoru? Musí být perfektní pro všechny způsoby používání, má mít nadstandardní funkce i vlastnosti a měl by se vyvarovat problémů. Tento Asus není od ideálu daleko.

Plusy Výborná pixelová odezva

Skvělé barvy

Pokročilé funkce Minusy Vysoká spotřeba

Rozměrný stojan 8,6 Hodnocení

Mezi monitory doposud neexistoval jeden univerzální, který by byl skvělý pro tvůrce a konzumenty obsahu, hráče, neměl by zásadní problémy pro kancelářské používání a lepší skóre v jedné kategorii by nevyvažovalo zhoršení v jiné. Grafické monitory do kanceláří a pro tvůrce obsahu typicky nemají vysokou obnovovací odezvu, zatímco herní monitory se nesoustředí třeba na přesné barvy nebo perfektní ergonomii.

Technologie OLED displejů se perfektní univerzálnosti blíží zatím nejvíce a Asus ROG Swift PG32UCDM s QD-OLED panelem od Samsungu má nejen dobrou implementaci technologie, ale také špičkové 4K rozlišení na 32" úhlopříčce a 240Hz obnovovací frekvenci. Tento monitor se tedy pohybuje na špici všech OLEDů a ukazuje to i extravagantním řešením stojanu i s podsvícením. Velmi jemné rozlišení také eliminuje jakékoli nedostatky si čitelností textu kvůli nestandardnímu rozložení subpixelů.



Asus se chlubí vlastním pasivním chladičem na zádech, díky tomu se monitor nepřehřívá.

Jak se rozhodnou hráči?

Hráči při koupi tohoto monitoru stojí před mnohem náročnějším rozhodnutím, než se na první pohled zdá. Asus se totiž jeví jako perfektní a aktuálně patří mezi nejlepší herní monitory, které se dají koupit. Pochopitelně pro něj musíte mít dostatečně výkonný počítač, který zvládne až 240 fps ve 4K rozlišení.