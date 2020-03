Test monitoru AOC Agon AG353UCG: 35 palců s jasným HDR, 200 Hz, ale také pár pihami

Plusy Přesná kalibrace barev

Špičkový jas

Vysoká obnovovací frekvence s G-Sync Minusy Hlučné chlazení

Viditelný clouding lokálního podsvícení

Rychlost změny pixelů

Cena 8 /10 Hodnocení

Když si procházíte parametry herního monitoru AOC AG353UCG, nestačíte žasnout nad množstvím vlastností, které se AOC podařilo vtěsnat do jednoho monitoru. Prohnutých 35 palců s rozlišením 3440 × 1440 nabízí stejné rozlišení detailů jako 27" monitor s rozlišením 2560 × 1440, ovšem navíc roztažené do šířky pro panoramatický obraz.

AOC Agon AG353UCG úhlopříčka: 35" ● rozlišení: 3 440 × 1 440 ● obnovovací frekvence: DP 1.4: 3 440 × 1 440 @200Hz / HDMI 2.0: 3 440 × 1 440 @100Hz ● doba odezvy: 2 ms ● změřený input-lag na 60 Hz: 17,4 ms ● HDR Display HDR 1000 ● typ panelu: VA ● změřený maximální jas: 1180 nitů ● změřený ANSI kontrast 2637:1 ● změřená přesnost dE pro sRGB: 0,9 ● pokrytí AdobeRGB: 95% ● konektory: HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, 4× USB 3.1, mic-in, line-in, výstup na sluchátka ● reproduktory: 2× 8W ● hmotnost: 13,75 kg se stojanem ● rozměry (š×v×h): 83,27 × 54,27 × 27,62 cm ● záruka: 3 roky Cena: 63 689 Kč

Takto velké monitory s tímto rozlišením nejsou nijak výjimečné, pro AOC to ale rozhodně nebyla konečná. Použitý VA panel totiž obsahuje technologii quantum dot pro rozšířený barevný prostor a přímé zadní podsvícení s 512 zónami zajistí vysoký jas přes 1000 nitů v HDR režimu a současně černou plochu tam, kde nic být nemá.

Toto zvládnou mnohé televizory, ale AOC se stále nezastavilo. Monitor totiž podporuje až 200Hz obnovovací frekvenci, kterou doplňuje podpora G-Sync Ultimate, tedy variabilní snímkové frekvence s podporou HDR.

K tomu nechybí USB 3.0 hub, zabudované reproduktory a pro příznivce RGB diod velký osvětlený kruh na zadní straně s nastavitelnými duhovými efekty. Připojit můžete DisplayPort nebo HDMI 2.0, plné možnosti panelu využijete ale jen s DisplayPortem 1.4, HDMI se na plném rozlišení panelu omezí na 100 Hz.



Stojanu chybí nějaké ukrytí kabelů kabely tak dokáží překážet. Kulatý ovladač je také připojený kabelem. Na zadní straně je kruh s duhovými RGB efekty, jde to vypnout

Protože AOC nemělo žádné zábrany při vybírání toho nejlepšího, nekrotilo se ani cenou. Doporučená cena tohoto monitoru je totiž 64 tisíc korun (ale už nyní při startu prodeje jej najdete mnohem levněji).

Vysoká cena o to víc vynikne, když vedle toho dáte monitor AOC AG352UCG, tedy s téměř stejným označením. Verze 352 nemá HDR s lokálním stmíváním, umí „jen“ 120 Hz, nabídne jen 300 nitů jasu, ale stojí taky jen 18 tisíc. Příplatek 46 tisíc za 200Hz HDR verzi monitoru přitom odpovídá ceně kvalitní 4K televize s HDR.



Vestavěný USB hub využijete, reproduktory mířící dolů asi nahradíte sluchátky. Joystick a vypínač v jednom leží na spodní straně a je červeně podsvícený. Připojit můžete jen jeden DisplayPort nebo HDMI. MiniUSB konektor slouží pro dálkový ovladač

Z přímého směru barvy, jak když střelí

Oficiální stránka podpory pro tento monitor překvapivě nabízí ke stažení ovladače pro levnější verzi 352, ale na přesnosti barev se tato záměna neprojevuje, snad naopak. Takto přesný monitor s odchylkou dE pod 1 v sRGB jsem dlouho neviděl a rozhodně nikdy neměřil v herní kategorii s rychlou obnovou a podporou G-Sync.

I při použití HDR zaujmou barvy svou živostí a byť pokrytí HDR není tak přesné jako u sRGB, při sledování obsahu si stěžovat nebudete. Navíc oceníte vysoký jas, který jsem ve špičce naměřil až 1180 nitů.



Takto přesné barvy jsou známkou velmi pečlivé individuální kalibrace přímo v továrně

Nicméně, aby byl zážitek ideální, musíte obraz sledovat z přímého směru a, pokud možno, dále od monitoru. Poloměr zakřivení 1800 naznačuje, že by to mělo být téměř dva metry od monitoru, ale to pro běžné použití pochopitelně není praktické. Pokud ale sedíte před monitorem na kratší vzdálenost, než odpovídá natažené ruce, už se začne projevovat na stranách barevné zkreslení.



Chyby zónového podsvícení se z boku nedají přehlédnout, stejně jako do stolu červeně svítící joystick. Z přední strany to je mnohem lepší, i když tady naopak můžete vidět kompenzaci obrazu podle podsvícení (z boku jasné oblasti jsou tady tmavší). Na obou bocích pak najdete výsuvný držák sluchátek

Pozornosti neunikne mírný pokles kontrastu při pohledu z boku a také viditelný clouding lokálního stmívání – pokud například na tmavé ploše hýbáte bílým kurzorem myši, z boku uvidíte i bílý oblak rozsvíceného segmentu lokálního podsvícení. Při sledování videa to tolik neruší, při běžné práci ale i hraní to vadit může.

Při nastavení Windows 10 do běžného SDR režimu můžete toto variabilní podsvícení vypnout a získat jen jasný běžný monitor s normálním kontrastem. V režimu podpory HDR v aplikacích, kdy základní systém Windows jede stále v SDR režimu, se už proměnného podsvícení nezbavíte.

Podobné neduhy známe i z televizorů s lokálním podsvícením a HDR, ale televizor sledujete většinou z mnohem větší vzdálenosti než tento monitor a současně si může televizor dovolit luxus většího zpoždění signálu, které využije pro lepší zpracování obrazu.

V budoucnu to vyřeší mikroLED podsvícení s mnohem větším počtem zón nebo dvojité panely, kde regulaci podsvícení zajistí dodatečný kontrastní černobílý panel schovaný za běžným barevným. AOC použilo to nejlepší, co je nyní k dispozici, ale to stačit nemusí.

Nejrychlejší na dané rozlišení

U širokoúhlých monitorů s poměrem stran 21:9 představuje rozlišení 3440 × 1440 zcela ideální hodnoty. Obraz je už dostatečně jemný pro pohodlnou práci, současně nemá grafická karta na starost tolik pixelů, aby se u toho zadýchala. Toto širokoúhlé rozlišení jen jen o třetinu vyšší ve srovnání s 2560 × 1440 a tak pro hraní nepotřebujete zásadně měnit grafickou kartu.

Oproti tomu 4K rozlišení už obsahuje 2,25× více pixelů a bez té nejvýkonnější grafické karty to moc nepůjde. Navíc si u 4K rozlišení nemůžete dovolit moc rychlou obnovovací frekvenci. Stropem je 120 Hz, Acer sice nabízí 144Hz 4K monitor, dosáhnete toho ale jen připojením přes dva DisplayPorty současně.



Ovládání není zrovna intuitivní (jako Zpět se vždy chová jiné tlačítko a to vpravo dole s ikonou kroku zpět jako Zpět nefunguje nikdy), ale s dodaným ovladačem je to mnohem lepší

V případě menšího rozlišení si tedy můžete dovolit vyšší obnovovací frekvence. Na noteboocích, které mohou používat vlastní rozhraní, narazíte až na 300 Hz, aktuálním stropem daným parametry rozhraní DisplayPort a HDMI pro běžné monitory je 240 Hz.

Většinou tyto vysoké frekvence ale dosáhnete jen na FullHD rozlišení, což je sice dobré na hry, ale pro práci na velké ploše to už nestačí. AOC ale před pár dny ohlásilo 27“ monitor AG273QZ s rozlišením 2560×1440 a 240 Hz, jde samozřejmě o TN panel, ale AOC slibuje dobré barevné podání.

Tady v případě monitoru Agon AG353UCG s vysokým rozlišením nabízí AOC až 200 Hz. V základním nastavení jde tedy popravdě o maximálně 180 Hz, stačí ale přepnout v nabídce jednu položku a je z toho 200Hz panel. Tedy ano, tomuto panelu opravdu můžete nastavit obnovovací frekvenci až 200 Hz, navíc s podporou G-Sync nikdy nezahlédnete obraz roztržený vypnutou vertikální synchronizací (V-Sync).

Hráči chtějí víc

To ale není celá pravda. Herní monitor definuje nejen frekvence, ale i zpoždění obrazu a rychlost změny pixelu. Pro měření input lagu, tedy zpoždění obrazu ze vstupu na výstup, používáme krabičku s výstupem FullHD při 60 snímcích. S ní jsme naměřili nejméně 17,4 ms, přičemž 60 Hz na tom vždy spotřebuje 16,6 ms. U 200 Hz si to vezme jen 5 ms pro celkových 5,8 ms.

Zatímco jemné odchylky v input lagu poznají jen ti nejlepší, rychlost změny pixelu pozná u rychlých pohybů obrazu každý. Na nejlepších monitorech dokážete dobře přečíst i jemný rychle se pohybující text nebo zpozorovat protivníka i při rychlém švenku myší. Takové herní monitory ale používají kvůli rychlosti TN panely, které zrovna neoplývají barevným rozsahem nebo pozorovacími úhly.

AOC tady kvůli HDR a barvám použilo VA panel, který je ale výrazně pomalejší než TN panel. Ačkoli tedy nastavíte 200 Hz, subjektivně se to nebude příliš lišit od řekněme 144 Hz. Ve standardním nastavení vám neuniknou šmouhy za rychle se pohybujícími objekty, přičemž AOC to potlačuje přes funkci Overdrive. Vyšším napětím totiž můžete pixely donutit k rychlejší změně a zkrátit tak šmouhy, s příliš vysokým napětím ale pixely překmitnou požadovanou hodnotu a to se naopak projeví jasnou koronou místo tmavé šmouhy. AOC na tomto monitoru dovoluje čtyři nastavení Overdrive, smysl má ale jen střední volba. Silný Overdrive příliš ruší koronou, slabý nebo vypnutý Overdrive kazí dojem šmouhami. Ve všech případech na rychlých objektech pozorujete rozmazání, což třeba zhoršuje čitelnost rychle se pohybujících textů.

Zpomalený pohled na rychlý pohyb na monitoru a různá nastavení Overdrive (natočené rychlostí 960 FPS na Galaxy S10e):

Použitý panel se skvěle hodí pro televizory nebo monitory do 120 Hz, kde oceníte perfektní barevné podání a příjemný kontrast. Využitelných 200 Hz na testovaném monitoru rozhodně zlepší dojem z pohybového rozmazání, ale nedokáže se měřit s dedikovanými herními monitory s rychlými TN panely.

Přesto existuje jedna kategorie hráčů, která tento monitor báječně využije: pro závodní hry, kde se auto uprostřed obrazovky a cílová zatáčka na obzoru příliš nehýbe a vše ostatní rychle ubíhá podél stran. Díky HDR je obraz mnohem lepší a rychlost panelu bohatě stačí na intenzivní pohlcující zážitek.

Nejlepší tabulkové parametry nestačí

Monitor Agon AG353UCG se prostě snaží zaškrtnout každé políčko v seznamu nejlepších vlastností. Podání barev a maximální jas se tu bezesporu řadí na vrchol. Spolu s rychlou obnovovací frekvencí by chtěl zaujmout i náročné hráče, jejich priority je ale donutí spíš snížit požadavky na barevné podání a půjdou cestou rychlejších panelů. Monitor tak více zaboduje u těch, kteří prostě chtějí to nejlepší bez ohledu na cenu.

Bohužel ale ještě musím zmínit několik vlastností. Kvůli vysokému jasu monitor používá aktivní chlazení a jeho ventilátor v tiché místnosti rozhodně uslyšíte. Navíc si monitor takto slyšitelně dochlazuje i zhruba deset minut po vypnutí počítače nebo monitoru.

Ruší také osvětlení spodního ovládacího joysticku. Zatímco zadní kruhové osvětlení si můžete vypnout, spodní červeně svítící joystick nezhasnete. Nakonec ho tedy asi zalepíte černou páskou a budete používat mnohem pohodlnější přibalený drátový ovladač.



Pro obři napájecí adaptér budete muset najít místo. Monitor pod standardním stojanem schovává VESA úchyty

Nakonec překvapí, že u tak velkého monitoru je napájecí adaptér externí. Obří cihla tak bude zabírat místo, přičemž kabel od adaptéru k monitoru je zrovna tak krátký, že vám nejspíš až na zem nedosáhne. Napájecí adaptér tak budete schovávat na stole, nebo ho nějak přilepíte zespodu stolu.

Skvělá reklama na levnější monitor a dobrou TV

Toto je opravdu to nejlepší, co nyní můžete z dostupných technologií poskládat. To ale neznamená, že byste si to měli kupovat. Popravdě mi tento monitor spíše připadá jako skvělá reklama na mnohem levnější monitor Agon AG352UCG.

Proměnné lokální podsvícení při práci a hraní dokáže rušit, maximální jas při stejných činnostech pak už bodá do očí. Pro hry těch 200Hz kvůli panelu nevyužijete a tak se klidně spokojíte se 120 Hz. Nakonec tedy zjistíte, že pro práci a hraní vám zcela v pohodě stačí základní monitor Agon AG352UCG a za rozdíl v ceně si pořídíte televizor s mnohem větší úhlopříčkou a perfektním obrazem pro sledování videa. Například LG na CESu představilo nový 48“ 4K OLED s podporou 120 Hz a G-Sync, jehož cena bude určitě menší než rozdíl mezi základním a testovaným 35" monitorem AOC Agon.