Test herní židle Fractal Refine Mesh Light. Hráč maskovaný za seriózní kancelářský luxus

Plusy Elegantní vzhled Promyšlená konstrukce Kompletně nastavitelná Minusy Ostřejší zakončení ramen hvězdice 9 /10

Možná už název Refine (česky „vylepšit“) napovídá vše podstatné. U Fractalu nešli úplně novou cestou, vyhnuli se módnímu „znovuobjevení“ či častěji „redefinici“, vzali to, co funguje, a prostě to udělali dobře. Ale nepředbíhejme, židle, za jejíž cenu by mohla být dobrá grafická karta, si zaslouží podrobnější prozkoumání.

Skládáme

Už jen takřka 40 kg těžká rozměrná dvouchlapová bedna dává tušit, že uvnitř nebude laciná židle. Celé balení je chytře promyšlené a pěkná obálka obsahující papír s poděkováním od tvůrců a s jejich skicami navodí pozitivní atmosféru pro následné skládání.



Designéři z Fractal Designu si pohráli i s designem přiložených tiskovin.

To je ostatně jednoduché, nicméně přibalený podrobný návod může přijít vhod. Nejprve se osadí hliníková masivní pětihvězdice dodávanými kolečky: ta mají průměr 65 mm a jsou elegantně dutá, nemají tedy středovou osu. Jejich povrch je z měkčeného plastu, takže se židle pohybuje tiše i na tvrdých a jinak hlučných površích, jakým je třeba dvouvrstvá dřevěná podlaha. Navíc bez obav z jejího poškození.

Dalším krokem je připevnění područek k podsedáku – už jejich pevnou polohu si můžete nastavit v poměrně širokém rozsahu. Drobným detailem je nanesení závitového lepidla na šrouby – my kancelářské krysy víme, že to jsou právě šrouby područek, které se uvolňují jako první. Pak už zbývá jen připevnit opěradlo k podsedáku, na to jsou předchystané dva šrouby, které poslouží jako vodící a držící, dalšími dvěma šrouby vše dotáhnete do pevného celku. Další drobnost, která zpříjemní montáž v jednom člověku.

A jdeme si sednout

Při prvním sednutí možná spokojeni nebudete, tím se ale nenechejte rozladit. Najít správný a ergonomický posed vám totiž krok za krokem poradí návod. Nejprve je potřeba srovnat výšku židle tak, aby stehno a lýtko svíraly úhel 90°. Následuje vysunutí podsedáku tak, aby od lýtka zůstával zhruba 5cm prostor. Židle má propracovanou bederní opěrku: její výšku snadno upravíte přímo za zády a její míru vysunutí nastavíte otáčením kolečka.

Područky lze uzpůsobit ve všech třech osách plus změnit jejich natočení vůči ose těla, což ocení zejména hráči, kteří mají myš dále od klávesnice. Výška se nastavuje tak, aby opřené předloktí svíralo s paží pravý úhel. A konečně můžete područky více přisunout k tělu, nebo oddálit. Pokud vám rozsah nestačí, můžete se vrátit ke šroubům ve spodní části, a ještě upravit onu pevnou polohu područek.



Jemné možnosti nastavení područek.

Posledním krokem je úprava podpěrky hlavy, která je perfektně tvarovaná a tvoří ji paměťová pěna. Zapomeňte na pásky, popruhy či suché zipy, zde drží pevně pomocí kovových háků a její polohu upravíte jednoduše posunutím. Chcete-li podpěru hlavy zcela odstranit, stačí zmáčknout plastové tlačítko na horní straně židle a hlavovou opěrku zcela vyjmout. Ke sledování seriálů či YouTube po práci se můžete výrazně zaklonit a v této poloze si židli zamknout.

Pracovní šichtu si na židli užijete stejně jako následný oddych u oblíbené hry

Marně hledáme nějaké nedostatky: Zakončení hvězdice nad kolečky mohlo být více zaoblené. Nohy sem sice z pohledu ergonomie nepatří, nechť se ale přihlásí ten, kdo si je sem tu a tam neodkládá.

Osobně mi trochu vadila slabá aretace područek v dopředném směru – stačí se do nich zapřít a posunou se. Ale hráči přesně tohle vyžadují, aby zvyšili rozsah pohybu ruky.

Ukázka možností polohování židle:

Příkladné zpracování

Fractal vyrábí židle v pěti provedeních: verze mesh je síťovaná na podsedáku i zádech, je tedy maximálně prodyšná. V létě ji budete velebit, na druhou stranu se na tomto povrchu nesedí pohodlně s holými stehny. Pak existuje verze s bytelnějším podsedákem i zády, pokrytý klasickou látkou. Tato židle bude obecně měkčí a pro mnohé výrazně pohodlnější, budete se na ní ale více potit. Tyto dvě verze vyráběné v černé a světle šedé barvě doplňuje exkluzivní verze s alcantarou, ta však stojí o deset tisíc víc.

Po správném nastavení je komfort židle a celková ergonomie vynikající. Všechny ovládací prvky jsou bytelné a odolné lanovody dávají naději, že židle vydrží sloužit pohodlně dlouhá léta. Její pojezd je tichý a klidný, v záklonu nemáte pocit nestability. Pracovní šichtu si na židli zkrátka užijete stejně jako následný oddych u oblíbené hry. Nám se líbí především to, že herní židle nemusí konečně připomínat lacinou závodní sedačku.

Fractal Refine Mesh Light Vynikající a do detailu promyšlená židle, která bude stejnou ozdobou kanceláře i herního doupěte. Parametry základna: hliníková kolečka: dutá, s měkčeným PU povrchem, průměr 65 mm výška sedáku: 490–610 mm výška područek: 145–255 mm hloubka sedáku: 465 mm záklon: ano, až 125° maximální nosnost: 125 kg hmotnost: 25,7 kg záruka: 5 let Cenové srovnání DXRacer Master – 11 690 Kč

Fractal Refine Mesh Light – 13 990 Kč

Anda Seat Kaiser 3 Pro Premium – 14 000 Kč

