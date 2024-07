Test herní bezdrátové myši Endorfy LIV Plus Wireless. Špičkové komponenty, nabíjecí dok a kombinované připojení

Čerstvá novinka od Endrofy kombinuje hned několik vlastností, které jsme si oblíbili u dražší konkurence – dobíjecí dok, kombinované bezdrátové připojení a také rychlé nabíjení.

Plusy Povedený vzhled

Velmi nízká hmotnost

Kombinované připojení Minusy Malé rozměry přepínače režimů

V balení by se hodil gumový grip pod palec 9 /10 Hodnocení

V Portfoliu Endorfy nalezneme hned několik modelů z kategorie ultralehkých myší, které se vyznačují perforovanou konstrukcí, všechny ale mají tradiční hexagonové otvory. Ty jsou obvyklé i u konkurenčních značek, nyní ale Endorfy sáhlo po méně časté trojúhelníkové skořápce, která designu jednoznačně prospěla. V kombinaci s decentním podsvícením v podobě linie pod zápěstím a také na skrolovacím kolečku si vzhled jednoznačně zaslouží pochvalu. Stále samozřejmě platí, že pokud nepatříte k milovníkům podsvícení, lze jej v rámci softwaru kompletně vypnout.

Lehká i s baterií

LIV Plus se zařadí se svými 69 gramy mezi vůbec nejlehčí bezdrátové herní myši na trhu. Jde o hodnotu, která je o pouhých 6 gramů vyšší než v případě Logitechu Pro X Superlight, jež patří mezi nejoblíbenější myši profesionálních hráčů Counter-Striku. A přesně do kategorie FPS her míří i novinka Endorfy – ať už svou neagresivní ergonomií, nebo použitými komponentami.

Endorfy vsadilo na léty ověřený snímač PixArt PAW3395, který mimo jiné s vlastním firmwarem používal exkluzivně Razer po dva roky ve svých high-endových modelech a po uvolnění licence například Asus v myši Chakram X. Jde o perfektní snímač s velmi vysokým rozlišením 25 600 dpi, které naplno použijete jen s extrémně sníženou citlivostí v systému a hře. Spínače Kailh GM 8.0 nabízí především perfektně jistý klik a také udávanou životnost 80 milionů kliknutí.