Test grafické karty Asus Prime RX 9070 XT O16G. Není snadné se rozhodnout, ještě počkejte

Nejvyšší model z nových Radeonů nemíří do nejvyšší třídy a nemá přestřelenou cenu, naopak se soustředí na běžného hráče, který chce dostat za své peníze maximum výkonu. Jedná se o ideální kartu do dražšího počítače?

Plusy 16 GB VRAM Výkon při ray tracingu Minusy Vyšší příkon Nvidia je lepší pro produktivitu 7,3

Radeon RX 9070 XT je měsíc po uvedení na trh neustále vyprodanou grafickou kartou a není to proto, že by AMD do obchodů nedodávalo žádné modely. Je to kvůli velmi dobrému poměru ceny a výkonu, v čehož důsledku se jedná o jednu z nejžádanějších grafik na trhu. Ceny navíc nejsou tak přestřelené jako u Nvidie, takže i malé várky karet objevující se v obchodech nestojí přespříliš.

Jedná se o jednu z nejvíce chválených grafik od AMD za poslední roky, za což může i fakt, že se AMD trefilo přesně do doby, kdy Nvidia nemá co prodávat. Nové karty řady GeForce RTX 5000 putují do obchodů po malých várkách, jsou předražené a starší generace se vyprodaly. AMD a grafiky RX 9070 XT jsou řešením, které současný trh potřebuje.