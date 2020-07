Test foťáků do 30 000 Kč: Jen větší čip nestačí a na zrcátku nezáleží

6. Nikon D3500

Cena: 17 490 Kč

Nejlevnější zástupce v testu je zároveň nejmenší a základní zrcadlovkou v nabídce Nikonu. V řadě amatérských zrcadlovek představil tento model v roce 2018, zajímavou alternativou může být starší model D5600 z roku 2016, který má výklopný displej, bytelnější tělo a více ostřicích bodů, očekává se však brzké uvedení jeho nástupce.

V tabulce výše najdete podrobné srovnání všech sledovaných parametrů, udělené body a váhy (tabulka je viditelná pro předplatitele Živě Premium)

Jelikož je D3500 nejlevnější zrcadlovkou v nabídce Nikonu, je jasné, že se bude jednat o vyloženě začátečnický model bez pokročilejších funkcí či nastavení. Na druhou stranu ale nabídne vše, co potřebujete pro vstup do světa digitálních zrcadlovek, a to za prakticky poloviční cenu oproti konkurenci.



Z pohledu ergonomie je na tom fotoaparát velmi dobře, výrazný grip znamená jistý úchop, a to i přes nižší profil aparátu, v kombinaci s větším a univerzálním objektivem 18–140 mm jsem neměl problém s držením, spíše naopak. Opora pro palec v zadní části nasměruje tento prst přímo k hlavnímu ovladači expozičních parametrů, kterým je nasazený ozubený roller, který již není zapuštěný, jako u dřívějších modelů.