Test externího disku SuperSpeed 1TB od české značky Āsome. Rychlé SSD na parádu

Plusy Vysoké rychlosti

Kompaktní rozměry

Dobrá cena Minusy Hliník se může poškrábat

Chybí kabel na USB-A 9 /10 Hodnocení

Aktuálně jsou externí SSD disky velmi populární, protože cenově poklesly na přijatelnou úroveň a oproti plotnovým diskům nabídnou řádově rychlejší přenos dat, a tedy i rychlejší časy přenosu. Pro časté přenášení většího množství dat jsou mnohem výhodnější, ovšem pro potřeby uskladňování nebo zálohování jsou externí plotnové disky výhodnější kvůli nižší ceně.

Externí SSD disk lze vyrobit dvěma způsoby, jednak udělat vlastní řešení řadičů i pamětí a jednak použít klasické M.2 SSD a umístit jej do pouzdra s vlastní elektronikou a USB-C portem. A k tomuto druhému řešení se rozhodli v Āsome a do pouzdra GC-A05 dali 1TB disk JMicron. V balení naleznete jeden propojovací kabel USB-C na USB-C.

O značce Āsome patrně slyšíte poprvé, ale vězte, že se jedná o českou firmu. Je obchodně propojená se Zonerem známým nejen díky programu na úpravu fotek ZPS X, ale i díky knižnímu vydavatelství nebo dalším rozsáhlým aktivitám. Značka Āsome se stále soustředí na fotografy, a to konkrétně na příslušenství jako počítače pro úpravu fotek nebo právě rychlé externí disky.

Design a konstrukce

Rozměry disku jsou opravdu miniaturní, 10,2 × 3,1 mm je jen o něco málo více než obyčejná flashka a odpovídá to opouzdřenému M.2 SSD disku. Konkurenční řešení například od Samsungu, které jsme testovali dříve, je rozměrnější. Konstrukce je zároveň velmi lehká, takže disk v kapse nebo kabelce nepocítíte.

To je dáno hliníkovou konstrukcí, která má výhody v pevnosti a hmotnosti, navíc vypadá velmi hezky. Jenže na druhou stranu se může velmi snadno při neopatrném zacházení poškrábat. Mnoho konkurenčních externích disků sází na sice ne tak hezké materiály jako plasty nebo gumu, ty se ovšem jen tak neponičí.

Po designové stránce je však zařízení velmi hezké. Matný povrch střídají lesklé pásky, dokonce i logo Āsome na horní straně vypadá příjemně. Pokud odmontujete dva šroubky, dokážete se dostat dovnitř zařízení. Tato krytka je také hliníková a šroubky nepůsobí rušivě.

Rychlosti limitované USB

U externích SSD disků nejsou limitující ani tak komponenty jako řadiče nebo samotné úložiště, ale rozhraní, kterým se připojuje k počítači. Aktuální generace má maximální rychlosti 1 050 MB/s, což je strop daný USB 3.2 Gen2. To je i problém testovaného produktu.

Āsome na svých stránkách inzeruje rychlost čtení disku 2 000 MB/s a rychlost zápisu 1 600 MB/s, což jsou reálné hodnoty pro použitý M.2 disk, nicméně v provozu jich nemůže být dosáhnuto kvůli hrdlu USB 3.2 Gen2. Jinými slovy použité úložiště již vyžaduje rychlejší řadič a propojení skrze USB 3.2 Gen2x2, aby dosáhlo svých maximálních rychlostí.

V praxi tedy narážíme na velmi podobné hodnoty jako u konkurence využívající tento USB standard. Srovnávat budeme se Samsungem T7 Shield 1 TB, který stojí jen o pár stovek více a dříve jsme jej testovali.

Když se podíváme na výsledky CrystalDiskMarku ve verzi 8.0, ty potvrzují maximální hodnoty pro čtení a zápis 1 050 MB/s a pohybují se velmi podobně jako dříve testovaný Samsung. Větší rozdíl nastane u benchmarku pro úložiště v 3DMark. Tam už je Āsome skoro dvakrát rychlejší.

Provedl jsem i praktický test, který reflektuje každodenní používání, tedy spíše běžné než extrémní případy. Prvním přenosem dat je 9GB diskografie Green Day ve formátu FLAC, tedy mnoho středně velkých souborů. Analogicky by vypadal například přenos fotek ve formátu RAW. Druhým případem je přenos velkého 28GB souboru, což odpovídá přenosu filmů ve vysoké kvalitě nebo třeba her, které jsou typicky zabalené do několika takto velkých souborů.

Asome typ čas rychlost zápis písničky 14,7 s 640 MB/s 28GB soubor 41,5 s 650 MB/s čtení písničky 12,2 s 750 MB/s 28GB soubor 33,5 s 815 MB/s

I zde disk Āsome překonal testovaný Samsung a v mnohém se přiblížil dražšímu SanDisku G-Drive 1 TB. Oproti běžnému plotnovému externímu disku je testovaný produkt 10× rychlejší ve výše popsaných praktických příkladech, takže namísto hodiny kopírování zabere jen 6 minut. To je velmi výrazná úspora času, ovšem při 2,5× ceně.

Samsung typ čas rychlost zápis písničky 17,0 s 530 MB/s 28GB soubor 46,5 s 602 MB/s čtení písničky 14,0 s 643 MB/s 28GB soubor 38,0 s 737 MB/s

Ještě jsem provedl test kolísání přenosové rychlosti při přenosu velkého množství dat. Často se stává, že disk po určitém množství přenesených dat zpomalí. Zde se objevovaly drobné propady, ty se zhruba od přenesených 160 GB začaly prohlubovat a na konci testu s celkovým přenesením 200 GB počítačových her klesla rychlost zápisu na 75 MB/s.

Verdikt

Co se dá zlepšovat na externích SSD discích? Cena, rozměry, design nebo rychlosti. Ve všech těchto oblastech si Āsome SuperSpeed 1TB polepšilo oproti Samsungu T7 Shield 1 TB, jediným negativem je zmizení kabelu USB-C na USB-A z balení.

Externí disky se prodávají v různých paměťových verzích a v tomto ohledu bývají 1TB varianty výhodné. 2TB verze většinou stojí téměř dvojnásob, což platí u všech značek. Āsome SuperSpeed v 1TB verzi stojí 2 990 Kč, což je spodní hranice pro zaručení přenosových rychlostí nad 1 000 MB/s, jinými slovy nic lepšího a levnějšího nekoupíte. Ve 2TB verzi stojí testovaný disk 5 990 Kč, přičemž Samsung zde nabízí alternativu o pětistovku levněji.

Pokud tedy sháníte co nejlevnější a nejvýhodnější externí SSD, Āsome SuperSpeed 1TB je hlavním kandidátem. Nabídne lepší rychlosti či menší rozměry než dražší Samsung, ovšem potenciálně si budete muset dokoupit kabel s USB-A koncovkou.

