Test elektromobilu Ford Mustang Mach-E 4X AWD. Legendární jméno a tlačítka místo klik

Víme, co vás napadne jako první při pohledu na fotky. Elektrické SUV s logy Mustangu totiž budí pozdvižení i pohoršení. Když se ale přenesete přes koníka na masce, budete překvapeni, jak dobrým elektromobilem Ford Mustang Mach-E je.

Mach-E dost úspěšně budí dojem nízké karoserie ve stylu SUV „kupé“. Je to ale optický klam, vyvýšená část střechy je totiž vždy černá, zatímco klesající oblouky kolem oken v barvě zbytku karoserie. Na zádi na originál odkazují světlomety se třemi „drápy“ a i zde se autu daří tvářit na pohled menší, než doopravdy je.

Kliky nejsou jen dobře schované, ony tu prostě nejsou. Ford je nahradil tlačítky, po jejichž zmáčknutí se dveře uvolní. Ty přední je možné otevřít pomocí malého plastového výstupku pod oknem, u zadních k tomu slouží hrana dveří.



Vypadá to jako designové cvičení, které se nějakým omylem z konceptu dostalo i na sériový vůz. Docela rychle ale zjišťujeme, že nám to vůbec nevadí.

Dominantu interiéru tvoří obrovský, na výšku posazený displej s úhlopříčkou 15,5", na jehož spodní části je ještě pro efekt nalepený otočný ovladač hlasitosti. Operační systém dost připomíná přerostlý mobil, je schopný mít spuštěné aplikace v pozadí, mezi kterými se listuje v liště ve spodku displeje. Nepřijde nám však nijak zvlášť přehledný. Některé hlavní funkce, jako třeba volba jízdních režimů, jsou dostupné rychle, ovšem k různým asistentům, stavu nabíjení nebo do přehrávače už se dostáváme složitěji.

Překvapí pohodlím

Mach-E do plna využívá předností elektromobilní platformy. Téměř třímetrový rozvor umožnil nabídnout spoustu místa pro všechny pasažéry. I přes to, že se tváří jako kupé, nebudou se ani vyšší cestující dotýkat stropu. Vepředu je díky široké karoserii spousta místa na lokty a ramena, ale trochu nám vadí spodní okraj obrazovky, jelikož je přesně v místě, kde si chceme opřít koleno. O tvrdý roh displeje to opravdu není příjemné.