Test čtečky elektronických knih InkPad Color PB741. Když inkoust mění barvy

Čtečky s barevným displejem tady máme už několik let a podle jejich výrobců má jít o ideální zařízení pro konzumaci časopisů, komiksů nebo obrázkových knih. Doposud jsme však naráželi na nepříliš ostrou grafiku v případě barevného zobrazení, horší kontrast oproti krásným černobílým displejům nebo pomalejší reakce snad i vinou náročnějšího zobrazení. Poslední model barevné čtečky od švýcarského Pocketbooku slibuje zlepšenou kvality barevného displeje především díky použití technologie Kaleido Plus, kterou vyvíjí společnost Eink.

Stejný princip, nový rastr

V této recenzi půjde v první řadě o displej – přeci jen jde o největší lákadlo nového modelu InkPad Color PB741. Zbytek čtečky se příliš neliší například od menšího modelu PB633, který jsme rozebrali v samostatné recenzi před rokem. Ani dalšímu hodnocení se samozřejmě ale v druhé části článku nevyhnu.

A teď už k technologii displeje, kde musím začít obecnou teorií. Tu běžnou, černobílou asi není třeba podrobněji rozebírat. O zobrazení se tady starají kapsle naplněné černým a bílým pigmentem s rozdílným nábojem. Díky tomu lze určit, které částice se přesunou do popředí a vytvoří tím černou grafiku či text nebo naopak bílé pozadí.

O zobrazení barvy se ale musí postarat jiný princip – namíchat do mikrokapslí pigmentové částice i dalších barev by sice bylo možné, už by ale nebylo reálné jejich přemísťování na základě pozitivního nebo negativního náboje. Proto přišli vývojáři s další vrstvou barevného filtru, která je umístěna nad tou základní černobílou. Barevná vrstva se skládá z běžných pixelů barevného modelu RGB, každý tedy obsahuje červený, zelený a modrý subpixel. A podle toho, jak jsou pod touto vrstvou poskládány černobílé kapsle, jsou jednotlivé barevné subpixely (ne)aktivní a může tak docházet k tradičnímu skládání barev.



Základní princip barevného elektronického inkoustu, který staví na vytištěné barevné vrstvě barevných subixelů nad základním černobílým papírem

U původní čtečky PB633 se nám při testování nelíbil především viditelný rastr zmíněné barevné vrstvy a stejně tak nepříliš vysoký kontrast. I ten ostatně vychází z toho, že bílá nemůže být kvůli této vrstvě zcela bílou. Tyhle neduhy má eliminovat technologie Kaleido Plus, která přináší několik změn, které jsme si ověřili i pod mikroskopem.

Tou největší je rozdílná matice subpixelů v barevné vrstvě, která u původní technologie Kaleido využívala stejnou geometrii jako běžné LCD panely. Každý subpixel tady má stejnou velikost a takto jsou po řádcích rozesety po celém panelu.

Naproti tomu Kaleido Plus je složeno ze tří řad subpixelů, které se z poloviny prolínají. Díky tomu došlo především k ostřejšímu zobrazení barevných přímek a hran. Zatímco u předchozí matice byla úhlopříčně zobrazená hrana výrazně kostrbatá, nově přeskládané subpixely tenhle zádrhel eliminují.











Největší změnou v technologii Kaleido Plus je zcela rozdílná matice barevných subpixelů. Ty se postarají především o jemnější zobrazení hran a přímek. Vlevo vždy nové Kaleido Plus, vpravo původní Kaleido