Test čtečky e-knih Rakuten Kobo Clara Colour. Nejlevnější barevný e-ink má své mouchy

Plusy Nasvícený barevný e-ink

Kompaktní provedení

Podpora formátů EPUB i MOBI

Dlouhá výdrž baterie

Nízká cena Minusy Kobo Store má málo českého obsahu

Nahrávání e-knih jen přes kabel

Občas podivné formátování 7 /10 Hodnocení

Mezi čtenáři knih jsou dlouhé roky populární zejména čtečky Amazon Kindle nebo PocketBook, v poslední době se však hodně hlásí o slovo i značka Kobo od společnosti Rakuten. Do redakce dorazila nová čtečka e-knih Rakuten Kobo Clara Colour, která hodlá zaujmout cenou a funkcemi.

Design a zpracování

Čtečka je na pohled kompaktní a lehká, pohodlně se vejde do každé tašky a s trochou štěstí ji nacpete i do kapsy u pánských džín. Navíc se pohodlně drží, a to zejména díky vzorovaným zádům. Zde vyzdvihnu také voděodolnost IPX8, které znamená odolnost vůči vodě až do hloubky 2 metrů po dobu 60 minut. Pokud vám tak čtečka nechtěně při letních cestách spadne do vody, nemusíte mít strach. Nebo si klidně jděte číst do vany.



Čtečka je kompaktní a lehká, takže skvěle padne do ruky a je ideálním společníkem na cesty. Trochu nepraktické je ale zapínací tlačítko na zádech.

Kobo Clara Colour nabídne povedený 6" e-ink s rozlišením 1448 × 1072 pixelů, resp. čtvrtinovým rozlišením 724 × 536 pixelů pro barevnou vrstvu (tzn. jemnost obrazu 300 ppi pro černobílou vrstvu, 150 ppi pro barevnou). Displej je plně dotykový a nasvícený. Při běžném čtení je tak text skvěle ostrý, barevné obrázky jsou tu spíše pro dokreslení atmosféry.



Displej musím pochválit za jemný obraz i příjemné osvícení. Dokonce lze měnit i teplotu barev.

Nutno dodat, že se stále bavíme o e-inku a barvy jsou zde jemné a hodně mírné, takže nečekejte žádné syté barvičky, jaké znáte ze smartphonů a televizí. Ale dostačují k tomu, abyste barevně na domovské ploše odlišili obálky uložených knih, nebo si vychutnali ilustrace. Chválím, že displej má regulovatelný jas, ale i teplotu barev, která se mění buď ručně nebo automaticky dle času. Podporován je také tmavý režim, který dokáže zvýšit komfort při čtení za tmy.