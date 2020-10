Test chytrých zařízení Vocolinc: Svítí to, nabíjí to a voní to

Na trhu je aktuálně velké množství firem, které se snaží uchytit mezi produkty pro chytrou domácnost. Nejinak je tomu i u značky Vocolinc od české firmy Allocacoc. Tu přitom můžete znát díky příslušenství Powercube. Samotný Vocolinc přitom nabízí nejen chytré žárovky, ale i lampy, zásuvky, zvlhčovače vzduchu a prodlužovací kabely.

Základem pro chytrou domácnost většinou bývají světla, přesněji samotné žárovky, a aplikace, či nějaký centrální chytrý systém. Nejinak je tomu i u Vocolincu. Ten nabízí vlastní mobilní aplikaci, která ve své nové verzi působí čistým a přehledným dojmem, a samozřejmě nechybí napojená na Google Asistenta, Apple HomeKit či Amazon Alexu. Pokud tak již některá chytrá zařízení máte, můžete vše snadno skloubit dohromady právě skrze některého z těchto prostředníků.

Jednoduché nastavení

V redakci jsme konkrétně testovali tři produkty – barevnou chytrou žárovku L3 ColorLight, zásuvku s měřením spotřeby PM5 a smart aroma difuzér FlowerBud. Vše se snadno přidá skrze aplikaci pro Android a iOS, kterou si můžete zdarma stáhnout. Pro první jmenovaný již navíc vyšla i aktualizace na novou verzi, která používaní produktů značně zjednodušuje a zpříjemňuje.



Aplikace Vocolinc je česky a jednoduchá na ovládání

Přidání do aplikace probíhá podobně, jako u jakýchkoliv jiných zařízení. Zapojíte je do sítě (v případě chytré zásuvky a difuzéru) či lampy a v rámci mobilní aplikace vyberete tlačítko přidat.

Aplikace prohledá okolní zařízení a umožní jejich výběr a nastavení, kde je pojmenujete a přiřadíte do konkrétních skupin a místností. Je důležité podotknout, že k fungování není potřeba dodatečného bridge na propojení – vše komunikuje přímo skrze Wi-Fi, což je velká výhoda oproti řešení od Philipsu, Ikey a dalších.

Zároveň zde ale platí poměrně jasné omezení – pro funkčnost potřebujete připojení Wi-Fi v místě, kde chcete zařízení používat. Na druhou stranu stačí ale poměrně i malý signál s nevysokou přenosovou rychlostí. Následně pak vše můžete ovládat z jedné centrální aplikace, která je v češtině. Umožňuje vše rozdělit do místností i zadávat automatické spouštění a vypínání.

Chytrá zásuvka co spočítá spotřebu

Samotné chytré žárovky má dnes již kdekdo a nebývá na nich nic výjimečného – snad jen to, že nepotřebují onen bridge, v tom ale není Vocolinc výjimečný. Naše testovací žárovka L3 je barevná a aktuálně se prodává za cenu přibližně 650 korun, což je třeba na stejné úrovni, jako standardně levná IKEA. Ta ale potřebuje dokoupit další hardware. Řešením může být i žárovka od Xiaomi, která má téměř identickou cenovku.

U Vocolincu samozřejmě nechybí nastavení jasu i barvy a to i uvnitř aplikace Google Home, zde je propojení perfektní. Maximální jas je přitom 850 lumenů, což je více, než má IKEA i Xiaomi.



Chytrá zásuvka od Vocolinc má vespod světlo

Co je již zajímavější, je chytrá zásuvka. Námi testovaný model PM5 disponuje totiž nejen možností připojení jakéhokoliv spotřebiče skrze běžné rozhraní, ale i další dvě zařízení skrze porty USB typu A na horní straně. Z jedné zásuvky tak můžete napájet až tři různé věci, co ž se může hodit třeba pro nabíjení telefonů. Tímto směrem přitom proteče až 5 a, max. 2,4A.

Ze spodní strany je přitom zabudované i noční světlo, které si můžete nastavit dle časovače a zásuvka tak může sloužit jako pomůcka k tomu, abyste v noci nezakopli v domě na temném místě bez rozsvěcování klasického světla. Díky tomuto je tak předurčena spíše na chodbu či jiná místa, kudy často chodíte po tmě a tak jsem integrované USB porty vlastně ani nevyužil.

Mít ale tolik možností s jednou zásuvkou s cenovkou okolo 800 korun je ale skvělé. Jako bonus přidá uvnitř aplikace i informace o spotřebě energie. Uvnitř aplikace Vocolinc vše ovládáte sjednoceně pod zásuvkou, uvnitř Google Home pak samostatně – jako zásuvku a světlo, tudíž vše reaguje i na příkazy typu Ok Google, lights on/off.

Voní to a svítí to

Vizuálně nejzajímavější je aroma difuzér FlowerBud, který má netradiční plastový design ve tvaru kapky. Horní část je přitom poloprůhledná s mléčným efektem a tak vydávané světlo příjemně rozptyluje a jedná se o lehce netypickou lampu pro dotvoření atmosféry. Neočekávejte tedy, že u ní budete třeba číst knížku apod., na podobné aktivity je většinou málo jasná. Ideální je ale jako doplněk při sledování filmu na televizoru, kdy poskytne dostatek světla pro jemné osvětlení místnosti, které neruší.



Difuzér FlowerBud má netypický vzhled ve tvaru kapky

Kromě světla se ale jedná právě i o difuzér, kdy se pod horní průhlednou částí nachází nádobka na vodu. Do ní stačí přidat několik kapek vaší oblíbené vůně a lampa se postará o to, aby vám provoněla celý byt. O to se stará integrovaný motorek. V základu zde jsou tři úrovně intenzity mlžení/vypouštění vůně, přičemž nejnižší uslyšíte minimálně, jen jako jemné vrčení na pozadí. Při maximálním výkonu už může být zvuk krapet rušivý, vše si ale můžete nastavit.

To platí i o automatickém spouštění, kdy si můžete nastavit zapnutí a vypnutí v určitém čase apod. Mně osobně se ale stávalo, že se difuzér vždy po chvíli sám vypnul a odmítla se zapnout zpět – vše přitom vypadalo, že si myslí, že je v místnosti již dostatečná vlhkost. To je otravné ve chvíli, kdy chcete využít vůně, ale nemůžete, protože lampa se rozhodla, že není vhodná chvíle a většinou se mi nepodařilo ji přesvědčit o opaku.

Dobrá integrace do Google Home

Osobně mám doma vše postavené na domácnosti Google Home a tak při hodnocení dalších produktů je jejich integrace s Asistentem pro mě klíčová. Vocolinc propojení umožňuje, stejně tak i s Apple HomeKitem. Pokud tedy máte domácnost založenou na jablečných zařízeních a celém systému, mělo by vám vše bez problémů fungovat dohromady. To platí i o integraci s Amazon Alexou.



Všechny produkty lze integrovat přímo do Google Home

Co se týče Googlu, je přidání velmi jednoduché a nastavení integrace najdete i v aplikaci Vocolinc. Po přihlášení a spárování účtů se vám uvnitř Google Home objeví všechna zařízení, které jste si přidali. Žárovky se objeví samostatně, co se týče difuzéru a zásuvek, objeví se konkrétní položky jednotlivě. Tedy, jak jsem již psal výše, u zásuvky zde najdete zásuvku a světlo, u difuzéru světlo a větrák (Google nerozlišuje o jaký typ se jedná).

Díky tomuto propojení a rozdělení ale jde za pomoci Asistenta ovládat jednotlivé prvky zvlášť a přidávat je do rutin. Samozřejmě funguje i nastavení barev apod., pouze intenzitu u difuzéru jsem musel na telefonu nastavovat v aplikaci Vocolincu. Na Home Hub (chytrý reproduktor s displejem) ale nastavení možné bylo.

Za dobré peníze funkční domácnost

Celkově tak od Vocolincu získáte za rozumné peníze pěkný základ pro chytrou domácnost, která si s vámi povídá česky. Nová verze aplikace je přitom velmi schopná a vypadá pěkně. Návrh designu přitom pochází z Česka, výroba ale probíhá klasicky v Číně skrze tamní firmu.

Díky propojení s existujícími systémy vše navíc můžete navázat na vaše další zařízení. Celkově jsou pak výrobky v jednoduchém a decentním bílém designu a tak zapadnou do každé domácnosti.