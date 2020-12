Test chytré domácnosti od Lidlu. Zprovozní ji každý a je levnější než Ikea nebo Philips

Lidl se rozhodl rozšířit svou značku Silvercrest o další odvětví. Nově zkouší prorazit i v rámci chytré domácnosti. Na test se nám dostala základní sada s bránou, žárovkami a navíc i chytrá zásuvka.

Co se týče základního vybavení pro chytrou domácnost, tedy žárovky a případně chytré zásuvky, volí výrobci většinou jednu ze dvou strategií. Buď jsou jednotlivé prvky přímo napojené na Wi-Fi a nepotřebují tak žádnou centrální jednotku, nebo jsou naopak žárovky a další prvky spojené s branou, která až sama o sobě komunikuje přes internet. Obě řešení mají své výhody i nevýhody a Lidl se vydal právě druhou cestou. Podobně, jako třeba oblíbený Philips se svou řadou Hue.



Pro fungování chytré domácnosti od Lidlu potřebujete centrální bránu

Centrální bránu od Lidlu si můžete koupit buď samostatně, nebo v základní sadě rovnou i se třemi žárovkami. Tu jsme si vzali na test. Jednotlivá zařízení pak v rámci domácnosti komunikují skrze protokol Zigbee 3.0. Výhoda je v tom, že do sítě se připojuje jen jedno zařízení (brána) a to skrze kabel. Pro propojení celého domu tak nemusíte řešit, zda máte všude pokrytí Wi-Fi. Stačí, aby tam dosáhnul signál z brány, který zvládne teoreticky až 75 metrů. U standardního bytu o výměře několika desítek metrů nebudete mít žádný problém, u větších objektů už bude nutné koupit více bran. Na samotné fungování systému to ale nemá žádný vliv.

Nastavení přes povedenou mobilní aplikaci

Veškeré nastavení probíhá skrze mobilní aplikaci Lidl Home, která je dostupná jak pro Android, tak i iOS. Ta je sama o sobě přehledná a přívětivá. Rozhraní je kompletně počeštěno a jeho ovládání je jednoduché – celý systém zvládne nastavit snad každý. Jednotlivými kroky vás aplikace jasně provede a dá pokyny, jak postupovat.



Veškeré nastavení probíhá skrze mobilní aplikaci Lidl Home

Pro úvodní přidání brány je totiž nutné ji vyresetovat. Aplikace vás ale navede a samotné párování zvládnete do minuty. Stačí být s telefonem na stejné síti, jako je brána. Stejně tak probíhá i párování žárovek a dalších produktů – přes tlačítko "+" je snadno přidáte, přičemž volíte i to, k jaké bráně se budou jednotlivá zařízení hlásit. Po jejich přidání je uvidíte na domovské obrazovce, která ukazuje i aktuální počasí venku v místě vašeho bydliště.



Takto vypadá základní žárovka od Lidlu • Oproti jiným (zde pro ukázku Vocolinc) je mnohem menší

Samotné možnosti žárovek jsou pak poměrně široké. Kromě klasického zapnuto/vypnuto a časovače totiž umí reagovat i na venkovní teplotu, sílu větru a další. Můžete si tak třeba nastavit malou lampičku, aby se rozsvítila danou barvou, když je venku zima, nebo teplo. Nechybí ani podpora scén, kde si můžete přednastavit některé parametry. Aplikaci tak nechybí nic důležitého.

S ovladačem i chytrým reproduktorem

Aplikace poslouží k ovládání jednotlivých částí domácnosti, a to nejen žárovek. Pro ty se ale často hodí mít i fyzický vypínač. Lidl proto prodává i samostatný ovladač, který umožní rozsvěcet, zhasínat a měnit intenzitu osvětlení. Jednotlivá tlačítka lze namapovat i na další funkce, které se aktivují dvojitým, či trojitým stiskem. I tímto ovladačem tak můžete měnit barvu osvětlení.

Bohužel ale celkově nepůsobí příliš elegantně – tlačítka i ikony jsou velké a působí jako hračka pro děti, hlavně ve srovnání s elegantním řešením od Philipsu. Co se ale týče stisku tlačítek, je na tom lépe – nehýbou se do stran a stisk je jasný a znatelný. Nechybí ani dioda pro potvrzení akce.



Pro vypínání a zapínání nemusíte používat telefon

K rozsvěcování a zhasínání mám vlastně jen jedinou výtku. Pokud doma máte jakoukoliv chytrou žárovku (a je jedno, zda se jedná o Xiaomi, Ikeu, Philips či Vocolinc), pravděpodobně jste si zvykli na plynulé zapínání a vypínání. Ono se to nezdá, ale i ona sekunda či dvě, kdy dojde k pomalému rozsvícení pomůže a člověk není tolik oslněn, hlavně v noci. Lidl ale tuto vlastnost nemá. Není to žádný velký problém – pokud jste zvyklí na klasické žárovky, nic se pro vás nemění a pokud vám okamžité rozsvěcení nevadí, nemáte vůbec co řešit.



Napojení na Google Home je jednoduché, stačí se přihlásit svým účtem

Dnes již samozřejmostí je propojení s dalšími systémy pro chytrou domácnost, konkrétně s Google Home či Apple HomeKit. U prvního zmíněného je snadné nastavení – stejně jako u konkurence, i zde stačí se pouze přihlásit svým Lidl účtem, který máte napojený v mobilní aplikaci. Poté se všechna zařízení synchronizují. Podpora je přitom zcela standardní a skrze aplikaci Home tak můžete měnit i barvu světla apod.

Když jen žárovky nestačí

V nabídce Lidlu přitom nejsou jen chytré žárovky a ovladačem k nim. K dispozici jsou i chytré LED pásky, stropní panely, senzory pohybu i klasické zásuvky. Tu jsme přitom měli šanci vyzkoušet. Oproti jiným (doma mám Sonoff i TP-Link) má výhodu v tom, že tvarově nevybočuje do stran.



Chytrá zásuvka od Lidlu potěší poměrně kompaktními rozměry

Díky tomu tak nezakrývá sousední zdířky, byť je zase o něco vyšší. Osobně ale preferuji spíše tuto variantu, záleží ale na vašich preferencích. Co se týče funkcí, lze ji opět napojit na aplikaci Lidl Home, včetně různých časovačů, a nechybí ani podpora pro Google Home. Jediným nepříjemným prvkem bylo jemné bzučení, které zásuvka vydává po zapnutí – může vadit v noci v ložnici.

Za dobrou cenu

Námi testovaná sada tří žárovek, vypínače a brány stojí okolo 1 700 korun - jedná se přitom o . Pokud byste chtěli žárovky barevné (tedy ne jen s možností změny na studenou/teplou bílou), připlatíte si asi 300 korun navíc. Srovnatelná sada u Philips Hue přitom stojí přibližně 2 600 korun, v případě Ikey stojí 2 000, žárovky ale máte jen dvě. Cena v Lidlu je přitom standardní, nejedná se o nějakou akční záležitost.

Lidl přichází s nejdostupnější sadou pro vytvoření základu chytré domácnosti.

Lidl tak z těchto nejběžnějších systémů vyžadujících bránu vychází velmi dobře v poměru cena/výkon. Samotné žárovky se pak prodávají za 300 korun/kus a dostupné jsou v několika provedeních. Díky tomu, že komunikují skrze protokol Zigbee 3.0, je možné je přidat pod bránu Philips Hue podobně, jako je tomu i u žárovek Ikea. Jediné, co nebude fungovat, je případná aktualizace softwaru žárovky.

Řešením by samozřejmě mohl být nákup takových zařízení, které nevyžadují bránu, což mnohdy vyjde levněji. Výhodou je tak nižší cena, nevýhodou ale pak často nemožnost ovládání bez připojení k internetu.

Lidl postupně rozšiřuje sortiment a kromě testovaného setu si můžete pořídit i další kompatibilní prvky, jako jsou LED pásky, různé typy žárovek, čidla zavřených oken, senzor pohybu atp. Věcí bude průběžně přibývat.