Test bezpečnostní kamery Netatmo Indoor Camera Advance. Rozpozná pány domu od nezvaných hostů

Plusy Identifikace obyvatel domu Cloudová služba bez poplatku Mechanická krytka Minusy Detekce není perfektní Některé zbytečné notifikace Vysoká cena 8 /10

Ve světě technologií to zní neuvěřitelně, ale první chytrá kamera Netatma, původně nazvaná Welcome, se na trhu objevila takřka před devíti lety. A způsobila drobnou revoluci, neboť již tehdy nabídla „chytré“ rozpoznání obyvatel.

Myšlenka byla prostá: kamera u vstupu domu či bytu rozezná obličeje svých vítaných obyvatel. Jakmile ale narazí na obličej, který nezná, může spustit sirénu a poslat notifikaci na mobil i se záznamem obrazu a zvuku. Tuto kameru používám už několik let, ale přiznám se, že pouze v garáži. Detekce není kdoví jak přesná, ale co chtít od tak staré kamery? I proto jsem byl velmi zvědav na novou verzi.

Netatmo Camera Advance ve zkratce Interiérová chytrá kamera

Netatmo, www.netatmo.com

formát a rozlišení videa: H.264, 2 Mpx 30 sn./s

H.264, 2 Mpx 30 sn./s šířka záběru: 130 °

130 ° optický snímač: neudáno

neudáno ohnisková vzdálenost: neudáno

neudáno světelnost objektivu: neudáno

neudáno ostření: pevné

pevné uchycení na zeď: nutno dokoupit adaptér, vruty, na zeď či strop

nutno dokoupit adaptér, vruty, na zeď či strop přísvit: IR LED, dosah 5 m

IR LED, dosah 5 m zvuk: integrovaný mikrofon a reproduktor

integrovaný mikrofon a reproduktor detekce: AI detekce a identifikace osob, zvířat a pohybu

AI detekce a identifikace osob, zvířat a pohybu ostatní detekce: ne

ne upozornění: oznámení v mobilním telefonu

oznámení v mobilním telefonu ukládání dat: microSD (až 32 GB)

microSD (až 32 GB) připojení k síti: Wi-Fi b/g/n/ac 2,4 a 5 GHz

Wi-Fi b/g/n/ac 2,4 a 5 GHz podporované protokoly: jen interní

jen interní vzdálený přístup: přes mobilní aplikaci

přes mobilní aplikaci tlačítko: reset rozměry: 66 × 65 × 115 mm

reset 66 × 65 × 115 mm napájení: adaptér, PoE (nutno dokoupit)

adaptér, PoE (nutno dokoupit) příslušenství: paměťová karta 8 GB, napájecí adaptér

Menší, ale výraznější

Původní kamera měla tvar útlého válce, což mělo své výhody i nedostatky: nulová polohovatelnost vás nutila umístit kameru do výše obličeje, na druhou stranu jste ji před nezvanou návštěvou snadno „zneviditelnili“ nějakou plechovkou spreje na boty či maziva. Novinka je zkrátka příliš kamerová a pokud razíte raději pořízení tajného záznamu nežli preventivní odrazení narušitele, nebude tak vhodná.

Na druhou stranu nabízí novinka lepší polohovatelnost a klidně ji můžete přišroubovat na zeď či strop, jen musíte přikoupit základnu. Ovšem pozor na příliš vysokou instalaci, kamera by měla dobře snímat obličeje, aby docházelo k co nejpřesnější identifikaci. Pozor si dejte třeba i na protisvětlo od vchodových dveří.

Kamera je primárně napájena dodávaným adaptérem a na první pohled to vypadá, že je kabel pevně spjatý s kamerou, což by komplikovalo protahování drátu štěrbinami, ale není tomu tak. Po rozdělání stojanu odpojíte klasický micro-USB kabel, takže můžete využít i USB prodlužovačku. Druhou možností je připojit kameru přes ethernet a napájet ji přes PoE, i k tomu ale potřebujete adaptér.



Indoor Camera Advance mate tělem. Kabel je velmi pěkně integrovaný, ale naštěstí se dá odpojit.

Na těle kamery dále najdete mikrofon, v zadní části poměrně velký reproduktor a přísvitovou infračervenou diodu s udávaným dosvitem 5 m, což na interiérové použití bohatě postačuje. Nakousli jsme konektivitu: primárním komunikačním rozhraním je Wi-Fi s podporou AC (Wi-Fi 5), tedy na frekvencích 2,4 i 5 GHz. Starší kamera má u mne tendenci se tu a tam odpojit, neboť leží na hranici pokrytí Wi-Fi, novinka na stejném místě nejen, že drží stabilně, ale výrazně rychlejší je i přístup k záznamům. Ty se ukládají na paměťovou kartu microSD, v základu dostanete 8 GB, vložit můžete kartu s kapacitou až 32 GB. Dobu uchování záznamu si nastavíte v aplikaci. Obraz se přenáší přes cloudovou službu a nutno zdůraznit, že na rozdíl od ostatních výrobců zde neplatíte žádný měsíční poplatek.

S mechanickou krytou

Specialitou kamery je mechanická krytka objektivu. Jakmile kamera rozpozná známou osobu, obyvatele domu, může se krytka zavřít. Ostatně i u nás v redakci byly k první kameře při testování poměrně velké antipatie a protesty a krytka může být elegantním řešením, jak najít balanc mezi bezpečností a soukromím. Přítomnost obyvatele domu ale může být detekována i na základě geolokace mobilního telefonu, respektive mobilních telefonů. Aplikaci, a tedy i geolokaci by měli mít aktivní všichni obyvatelé domu, výrazně to sníží počet zbytečně zasílaných notifikací a upozornění.

Kamera se obyvatele domu postupně učí, a právě zde je vidět ohromný mezigenerační pokrok. Samozřejmě je dán i zvýšením kvality záznamu a snížením míry šumu v noci. V zásadě se prvních několik dnů kamera učí obličeje – pokud nějaký nerozpozná, přiřadíte jej konkrétní osobě. Netatmo si zakládá na soukromí a dušuje se, že identifikační údaje neopouštějí kameru. Avšak pozor, chcete-li kvalitu detekce zvýšit, musíte odsouhlasit vylepšené zpracování obrazu na vzdálených serverech v cloudové službě. Je to na vás, nicméně i bez této možnosti byla kvalita detekce velmi dobrá. Situace se komplikuje třeba v zimě s čepicemi (kulichy u malých dětí) anebo v létě při použití velkých slunečních brýlí.

V přehledné a počeštěné aplikaci následně nastavíte reakce na detekci pohybu, osob či zvířat. Samotná kamera vám ale jen pošle upozornění a obrazový záznam. Chcete-li i nějakou reakci, musíte dokoupit sirénu od Netatma. Ta má velký zvukový výkon 115 dB a spolehlivě případného zloděje odradí. Máte-li exteriérovou kameru se sirénou, může na vstup reagovat i tato.

Důraz na soukromí

Kamera je drahá, ale to byly produkty od Netatma vždy. Na druhou stranu, konkurence se teprve nyní po devíti letech probouzí a začíná identifikaci osob nabízet, a to i u výrazně levnějších kamer. K výhodám Netatma ale patří precizní zpracování, evropský původ, a tedy i záruka bezpečného nakládání s vašimi daty, i cloudová služba, která bude navždy zdarma. Pokud musíte u jiných výrobců platit poplatek, dříve či později se vám vyšší návratnost do Netatma vrátí. Navíc pokud již nějaké další produkty od této společnosti používáte, budete spokojeni.

