Test bezdrátového reproduktoru Sony SRS XG300. Troufne si i na větší prostory

Bezdrátový reproduktor XG300 od Sony především skvěle hraje a troufne si i na větší prostory či exteriér. Není levný, cena však odpovídá kvalitě i funkcím.

Plusy Silný a kvalitní zvuk

Odolná konstrukce

Dlouhá výdrž Minusy Více směrový

Vzhledem k ceně mohl mít Wi-Fi 9 /10 Hodnocení

Reproduktorů vhodných k přenášení se vyskytují na trhu stovky. To by bylo, kdyby své produkty v této atraktivní kategorii nenabídlo i Sony. V jeho portfoliu najdete malé levné modely doslova do kapsy, střední modely do piknikového koše i větší reproduktory, které jsou spíše převozní než přenosné. XG300 je právě na rozhraní střední a velké kategorie. Skvěle se hodí na chatu, chalupu či na dvůr ke grilovačce.

Textilní, ale odolný povrch

Sony vsadilo na klasický válcový tvar, který elegantně doladilo výsuvným gumovým páskem v horní straně. Jakmile reproduktor položíte, schováte jej a nevyčnívá. Výrobce vsadil na kombinaci gumy a odolné umělé textilie, která velmi pravděpodobně lépe snese náraz než plast, který by mohl prasknout. S nečistotami to bude složitější a bojím se, že třeba čokoládu po dětské párty budete z textilie dostávat hůře.



Bezdrátový reproduktor Sony SRS XG300

Válec se směrem ke krajům rozšiřuje, aby poskytl dostatek prostoru pasivním zářičům, které výrobce obehnal barevnými diodami. Ty však nesvítí přímo, ale odrazem, takže je nasvícení skutečně decentní a snadno jej tlačítkem pod gumovou krytkou v zadní části vypnete.