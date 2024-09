Test autokamery Navitel R99 4K. Chválíme cenu, obraz i ovládání, stačí doladit držák

Velmi dobrý obraz, přehledné rozhraní v češtině, povedená aplikace, ale také mírně nedotažená ergonomie držáku – to jsou hlavní specifika nové autokamery od Navitelu.

Plusy Výborná kvalita videa

Povedená aplikace

Přehledné rozhraní Minusy Horší ergonomie držáku 8,8 Hodnocení

Navitel do svého portfolia přidal autokameru s cenou do čtyř tisíc korun, tedy do nejexponovanější kategorie. Samozřejmostí je jak natáčení v rozlišení 4K, tak ovládání pomocí dotykového displeje nebo dobře funkční aplikace.

Nadprůměrný obraz

Pro srovnání kvality obrazu jsme tentokrát měli dobrou referenci – záznamy z testu autokamer z Computeru 7/24. Mohli jsme tak kameru namontovat na přední sklo, počkat na stejné světelné podmínky jako při posledním testu a vyrazit na stejný testovací okruh. Ten jsme podnikli jak při hezkých světelných podmínkách za dne, tak za tmy. Právě ty noční se ukázaly být častým rozdílovým parametrem při srovnání kamer, takže tento test nemohl chybět ani zde.