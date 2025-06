Test 27" OLED monitoru Samsung Odyssey OLED G8. Perfektní pro hráče a na HDR multimédia

U OLED displejů je k dostání nový panel s 27" úhlopříčkou, 240Hz obnovovací frekvencí a 4K rozlišením. To znamená i nové monitory na trhu.

Plusy Výborná pixelová odezva Skvělé barvy Minusy Slabší jasový rozsah Chybí USB-C a pokročilejší funkce 8,5

Dříve jsem považoval velmi jemné rozlišení 4K na 27" úhlopříčce herního monitoru za plýtvání pixely. Většinou se pro 27" úhlopříčky používá rozlišení QHD s jemností 109 ppi a 4K rozlišení na 32" umožní zvětšit plochu monitoru při zvýšení jemnosti na 138 ppi. Při 4K na 27" už monitor dosahuje (na monitory) extrémní jemnosti 163 ppi, ale oproti QHD nezískáte žádné jiné benefity.

Naopak pro herní účely je 4K rozlišení znatelně náročnější oproti QHD, takže potřebujete výkonnější počítač, ten bude vydávat více tepla a bude mít logicky vyšší spotřebu. Cenový rozdíl mezi dobrým herním doupětem s 27" QHD monitorem a s 27" 4K monitorem mohou být i desítky tisíc korun, v čemž je započítaná cena za monitor i lepší počítač.

Nicméně poslední dobou jsem si na několik měsíců vyzkoušel herní monitor se 4K rozlišením na 27" a je to silně návykové. Jemné rozlišení jde poznat při práci, třeba při psaní tohoto článku nebo při čtení textu, zároveň to není na úkor rychlosti a plynulosti, 240 Hz je parádně responzivních, což je optimální pro hraní. 4K rozlišení na 27" tedy poskytuje výhody, ale berte to jako lehce významný posun v zážitku za docela velký příplatek.

Ladný a kompaktní

Monitory s OLED panely dnes už nemusí být přerostlé displeje s úhlopříčkami jako 49" nebo 34", naopak 27" OLEDy mohou být i poměrně malé, zejména jde o úzkou tloušťku panelu. Ten nepotřebuje separátní podsvícení a záda mohou být velmi tenká po stranách a pozvolna se rozšiřovat k centrální části, kde se ukrývá potřebná řídicí elektronika.