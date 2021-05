Test 14" notebook HP EliteBook 840 G7. Pořádné práce se nebojí a dobře u toho vypadá

Notebooky EliteBook patří k tomu nejlepšímu, co můžete od HP na seriózní práci koupit. Jejich výhod ovšem může využívat i běžný uživatel.

Pro řadu EliteBook od HP je typické celokovové provedení z odolných hliníkových slitin a praktická stříbrná barva, která zamaskuje případné oděrky. Výjimkou není ani testovaný EliteBook 840 G7 s poctivým zpracováním, kdy se základna při uchopení za roh neprohne ani mírně a špičkovou pevností se může pochlubit rovněž víko. Klidně tak můžete přenášet notebook i v těžkém přeplněném batohu, displej je skvěle chráněný.

Nebude mu dělat problém ani časté otevírání a zavírání víka, panty jsou konstruovány tak, aby vydržely náročné nasazení. Umožňují snadné otevření jen jednou rukou, současně jsou ale natolik tuhé, že nedochází k jeho samovolnému otevírání při pohybu základny. Navíc je víko možné otevřít do úhlu až 168°, takže notebook snadno umístíte do stojanu. Jediné, co se dá mimořádně poctivé konstrukci tohoto notebooku vytknout, jsou jen trochu ostřejší hrany spodku základny.

Pohodlné nejen psaní

Matný 14" Full HD UWVA displej s možností velmi nízkého jasu je ideální na práci i v noci, ovšem s maximálním jasem jen přes 200 nitů a průměrnou barevnou odchylkou Delta E přesahující hodnotu 8 nijak neoslní. Ani gamut zdaleka nedosahuje rozsahu barevného prostoru sRGB. Pro profesionální úpravu fotografií se proto displej notebooku nehodí, budete se muset spolehnout na externí monitor.