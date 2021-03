Tesla se pouští do chytré domácnosti. Ne ta Muskova Tesla, ale ta stará dobrá česká Tesla

…vlastně je to Tesla Smart, nová divize tradiční značky Tesla, která vznikla v roce 1946 jako národní podnik a vyráběla kde co od žárovek přes gramofony a televize až po telefonní ústředny a vojenské radary. Po roce 1989 se koncern rozpadl na několik menších firem, za právoplatného nástupce lze považovat společnost Tesla a.s. Právě ta se v roce 2020 domluvila na spolupráci s distributorem chytrých produktů Witty Trade (v Česku zastupuje Xiaomi a další) a výsledkem je projekt Tesla Smart.

Ze začátku se zaměří na kamerové systémy (od venkovní kamery po dětskou chůvičku) a produkty pro domácí mazlíčky (chytré krmítko a fontána na pití). Některé už jsou k sehnání, v dubnu se přidají čističky vzduchu a v následujících měsících také zvlhčovače a odvlhčovače vzduchu. Podle kategorií připravených na webu budou následovat technologie pro vytápění, centrální jednotky a další gadgety spadající do chytré domácnosti.

Podle tiskové zprávy mají produkty držet balanc mezi kvalitou a přijatelnou cenou, mají usnadňovat život všem bez ohledu na zájmy či možnosti a implementace do domácnosti má být jednoduchá. Přístroje půjde využívat samostatně, ale dohromady dají ucelený systém chytré domácnosti ovládané přes jedinou aplikaci. „Tesla Smart je ryze českou značkou. Tady vznikla a tady sídlí. Má kompletní české zastoupení a také původní a kompletně českou aplikaci,“ dodává Viktor Hajíček, CEO Witty Trade.