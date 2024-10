Tesla oznámila projekt Oáza. Bude to největší nabíječka na světě, energii dodá vlastní elektrárna

Tesla odhalila plány na nabíjecí megaprojekt Oasis. Stát bude v Harris Ranch v půli cesty z Los Angeles do San Franciska na mezistátní dálnici Interstate 5, což je nejvytíženější elektromobilní koridor na světě. Právě tady v říjnu 2012 vyrostl jeden z prvních Superchargerů (tehdy s výkonem 80 kW), právě tady v roce 2014 Tesla pilotovala výměnu baterií. Dnes je tu instalovaných 98 nabíječek o výkonu 250 kW a přístřešky jsou osazené solárními panely.

Ale plány jsou mnohem ambicióznější. Superchargerů bude 168, vedle vyroste solární farma o rozloze 12 hektarů a výkonu 11 MW, bateriový systémem Megapack se souhrnnou kapacitou 39 MWh má po většinu času zajistit nezávislost na elektrické síti, rezervovaná kapacita 1,5 MW má sloužit jako pojistka.

Elon Musk o tom mluvil už v začátcích budování nabíjecí sítě, když Tesla do produktového portfolia zařadila všechny potřebné dílky skládanky – auta Tesla, nabíječky Supercharger, baterie Powerpack a solární panely SolarCity. Superchargery měly mít solární panely a baterie, většina měla být schopná fungovat i bez připojení do elektrické sítě. Ale – jak už to občas u Elonových projektů bývá – plán se o pár let zpozdil. Už dnes má řada Superchargerů solární panely, ale pokrývají jen mizivou část nabíjecí kapacity.



Oasis má otevřít v polovině roku 2025. První kopnutí do země už proběhlo.

Zdroj: Max de Zegher, člen týmu Tesla Supercharger, X.com