Tesla Model Y je za rok 2023 nejprodávanější auto na světě. Toyota má v první desítce pět aut

Ty zprávy přicházely ještě před koncem roku 2023 a z různých zdrojů také začátkem roku 2024, ale až teď máme data, která lze označit za oficiální. Společnost JATO Dynamics zveřejnila žebříček seřazený na základě registrací nových vozidel. Podle něj byla Tesla Model Y nejprodávanějším vozem na světě za celý rok 2023.

Je to poprvé, co toto pořadí vede elektromobil. A opravdu jde pouze o jeden úspěšný typ, Tesla Model 3 je s méně než polovinou registrací desátá. V žebříčku je silná Toyota, které se do top 10 vešlo pět aut, umístila se také Honda, Ford a Nissan.

Zajímavé je i srovnání s rokem 2022, Tesla v roce 23 prodala o 64 % více Modelů Y. Pro letošní rok se očekává facelift, který osvěží design a bude pokračovat v evoluci techniky.

Tesla Model Y, 1 223 000 registrovaných kusů (+64% vs 2022) Toyota RAV4, 1 075 000 registrovaných kusů (+5% vs 2022) Honda CR-V, 846 000 registrovaných kusů (+18% vs 2022) Toyota Corolla, 803 000 registrovaných kusů (-19% vs 2022) Toyota Corolla Cross, 715 000 registrovaných kusů (+35% vs 2022) Toyota Camry, 650 000 registrovaných kusů (-2% vs 2022) Ford F-150, 623 000 registrovaných kusů (+18% vs 2022) Toyota Hilux, 605 000 registrovaných kusů (-4% vs 2022) Nissan Sentra, 534 000 registrovaných kusů (-1% vs 2022) Tesla Model 3, 508 000 registrovaných kusů (+5% vs 2022)

