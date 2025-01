Novou Teslu Model Y už můžete objednat i v Česku. Nejdražší Launch Series je v USA výhodná, u nás nedává smysl

Stejně nenápadně, jako Tesla před dvěma týdny představila nový Model Y na asijských trzích, jej dnes pustila také do domovských USA, do Evropy a nakonec i do Česka. V pražském showroomu bude novinka k vidění 31. ledna (podrobnosti).

V nabídce zůstávají všechny verze staršího Y, novinka je zatím dostupná pouze jako Launch Series ve verzi Long Range s pohonem všech kol. Zatím si ji můžete objednat, dodávky začnou v březnu.



Tohle srovnání se Tesle moc nepovedlo – špičkově vybavená novinka se tu staví vedle základní verzí staršího modelu.

Cena je vysoko a když stisknete v konfigurátoru připravené tlačítko Porovnat modely, vypadá to na razantní zdražení, ale pouze na první pohled – dobře vybavená Launch Series se tu srovnává se základní verzí staršího Y.



Launch Series poznáte i podle několika unikátních detailů.

Launch Series má navíc řadu prvků, za které se normálně připlácí. Analytik Sawyer Merritt po jejich započítání došel k závěru, že jde o výhodnou nabídku, výsledná cena je níže, než kdybyste stejnou výbavu naskládali do původního Y. Jenže se nemohu zbavit dojmu, že to platí pouze v USA – nejvíce je to vidět na autonomním řízení FSD, které mají Američané v ceně, zatímco u nás se za něj připlácí 200 tisíc (navíc to nemá valný smysl, protože zde funkce není povolená).

Nicméně i tohle je pouze otázkou času. Jakmile ve velkém naběhne výroba nového a vyprodá se starý Model Y, do nabídky postupně přijdou i levnější verze.

PS: Po YouTube už se rozeběhly anglicky mluvené testy nového Y, tady máte třeba populární britský Top Gear.