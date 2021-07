Tesla má pátý nejvýkonnější superpočítač na světě. Bude trénovat Autopilota

Tesla potřebuje obrovský výpočetní výkon na mnoho oblastí a jednou z nejdůležitějších je umělá inteligence. Pomocí ní učí Autopilota (autonomní systém řízení vozů Tesla) na obrovském množství dat, která firma získává přímo z aut pohybujících se v provozu. Jen díky tomu se systém rychle vylepšuje.

Potřebné výpočetní kapacity dodá Dojo, nástupce aktuálního pátého nejvýkonnějšího superpočítač na světě.

Tesla superpočítač staví na platformě Nvidia. Hlavní výkon tvoří výpočetní karty A100 v nejnovější generaci, každá má vlastních 80 GB paměti HBM2 s propustností 2 TB/s.

Současný superpočítač (cluster), celkem jsou 3) je složen ze 720 nodů, každý z nich obsahuje osm karet, celkem tedy superpočítač tvoří 5 760 výpočetních karet Nvidia A100 s 460 TB paměti HBM2.



Výpočetní karta Nvidia A100

Vzhledem k tomu, že jedna karta má výkon 312 TFLOPS (FP16), je celkový výpočetní výkon 1,8 EFLOPS. Je však nutné podotknout, že se jedná o nižší přesnost FP16, která je dosažena díky integrovaným tensor jádrům v čipu karty A100. Tato přesnost je ale dostačující a u výpočtů pro umělou inteligence se používá standardně.

Vysoký výpočetní výkon s rychlým zpracováním potřebuje i odpovídající rychlé a velké úložiště. Superpočítač má 10PB z rychlých NVMe SSD s celkovou propustností 1,6 TB/s. Propustnost mezi servery je rovněž vysokých 640 Tb/s.

Hodně dat ke zpracování

Zástupci Tesly prozradili, že jejich datová sada už narostla na 1,5 PB a jedná se hlavně o obraz. Elon Musk již dříve upozorňoval, že se Tesla bude soustředit na vývoj Autopilota, který bude jezdit pouze pomocí kamer, tedy podobně jako člověk pomocí očí. Lidar je pro Elona Muska sprosté slovo, alespoň pokud jde o automobily, protože u vesmírných modulů ve SpaceX s nimi nemá problém a tam naopak chápe jejich nutnost například pro přesné kotvení na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS).

Tesla uzpůsobuje neurální síť umělé inteligence právě na architekturu tohoto superpočítače a případných budoucí verzí. V samotných automobilech už má vlastní akcelerační čipy pro umělou inteligenci, která se chová dle naučených dat ze zmíněného superpočítače.

Pronájem superpočítače po vzoru Amazonu

Elon Musk rovněž plánuje, že nevyužitý čas nového superpočítače bude přes webové rozhraní pronajímat. S podobným modelem neuvěřitelně uspěl Amazon, stal se vlastně prvním větším průkopníkem a současně i největším poskytovatelem cloudových služeb. Amazon chtěl efektivně využívat přebytečný výkon v datacentrech a začal ho pronajímat skrze cloud. Dnes je z toho velmi důležitý pilíř příjmů v desítkách miliard dolarů a v příjmech z cloudu je Amazon globální jedničkou.

Tesla bude nejspíše postupovat velmi podobně a bude pronajímat nevyužitý výkon a čas, čímž ale může tento systém nechat rozrůst podobně, jako se to podařilo Amazonu a vytvořit tak nový typ superpočítačového cloudu, který se bude specializovat pouze na vysoký výkon při učení umělé inteligence.

Pokud zaujme třeba další automobilky, konkurenční výrobce autonomních technologií a podobně, může to být pro Teslu další příjem. Zároveň by díky tomu mohla firma stavět stále větší a výkonnější superpočítače, což by ještě více zvýšilo náskok ve zlepšování autonomní technologie pro řízení automobilů.

Nejvýkonnější superpočítače

Web Top500.org už zveřejnil aktuální žebříček nejvýkonnějších superpočítačů za červen 2021 a na prvním místě se stále drží japonský nováček Fugaku od Fujitsu, který má výkon až 537 PFLOPS se spotřebou takřka 30 MW. Na druhém místě je známý americký Summit od IBM s výkonem 200 PFLOPS při spotřebě 10 MW a trojku drží rovněž americký superpočítač Sierra od IBM s maximálním výkonem 126 PFLOPS a spotřebou 7,6 MW.



Aktuální přehled nejvýkonnějších superpočítačů na světě

Na čtvrtém místě je čínský Sunway TaihuLight (90 PFLOPS, 15,3 MW), pátý je americký Perimutter s procesory AMD Epyc 7763 a výpočetními kartami Nvidia A100 (starší s 40 GB paměti).

Jak jsme již informovali, ve vývoji je několik superpočítačů, které by měly překonat magickou hranici EXAFLOPS, v tomto případě jde o výpočetní výkon s vysokou přesností pro co nejpřesnější vědecké výpočty.

