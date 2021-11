Tesla instaluje na své nabíječky elektromobilů antény pro satelitní internet Starlink. Zatím není jasné proč

Na diskuzním webu Reddit vzbudil velkou pozornost příspěvek majitele Tesly, který si při nabíjení svého elektromobilu na nabíječce Supercharger všiml antény pro satelitní internet Starlink. Dle dostupných, avšak oficiálně nepotvrzených informací, má majitelům vozů během nabíjení poskytnout internetové připojení.

Majitelé automobilů Tesla tráví na nabíječkách často více než půl hodiny. To je zpravidla dostatečná doba na občerstvení nebo přestávku na toaletu, ale výrobce chce svým zákazníkům nabídnout něco navíc, aby si zkrátili čas čekání. I proto vytváří aplikace pro zábavu, jako je například Tesla Theater, která obsahuje Netflix, Youtube, Twitch a další streamovací aplikace, či Tesla Arcade, jež nabízí několik videoher.

Starlink na nabíječkách

Majitelé Tesel mohou za měsíční předplatné ve výši deseti dolarů (cca 220 Kč) využívat takzvanou „prémiovou konektivitu“ („Premium Connectivity“). To v praxi znamená přístup k mobilnímu datovému připojení přes LTE, jež by mělo být dostatečné pro všechny aplikace náročné na data.

Tesla však u prémiové konektivity nedávno zkrátila zkušební dobu, čímž donutila více majitelů rozhodnout se, zda si tyto funkce zaplatí, nebo se jich vzdají. Ti, kteří nezaplatí, mohou funkce vyžadující datové přenosy využívat pouze po připojení vozu k Wi-Fi.

V rámci zlepšování uživatelské zkušenosti hodlá generální ředitel Elon Musk nabízet na všech Superchargerech Wi-Fi připojení. V nedávné minulosti naznačil, že k zavedení internetu na nabíjecích stanicích využije satelitní internetový systém Starlink své další společnosti SpaceX.

Začaly se objevovat antény

Skutečnost, že se na několika nabíjecích stanicích na území Spojených států začaly objevovat antény pro příjem satelitního internetu, pravděpodobně naznačuje, že realizace tohoto záměru pomalu začíná. Jedné z prvních instalací si všiml majitel Tesly u nabíječky v Lake City na Floridě.

Zatím není jasné, kolik antén je nainstalováno, ani to, zda na nich je či bude řidičům k dispozici internetové připojení. Tesla se k tomuto tématu nijak nevyjádřila, takže oficiálně není jisté, co je hlavním důvodem k instalaci antén.

K čemu bude širokopásmové připojení?

Širokopásmové satelitní připojení lze u nabíjecích stanic využít více způsoby. Přinejmenším by mohlo nahradit nebo doplnit stávající připojení, které zajišťuje základní služby, jako je ověřování plateb a odesílání informací o stavu nabíječky. To by v konečném důsledku mohlo pomoci s rychlejším zaváděním Superchargerů v odlehlejších oblastech.

Jen ke zpracování transakcí však není potřeba tak velká šířka pásma (medián rychlosti připojení přes Starlink v USA je asi 97 Mb/s) a nebylo by překvapením, kdyby Tesla satelitní spojení využila k poskytování Wi-Fi svým zákazníkům.

Společnost SpaceX v poslední době rozšiřuje svou internetovou službu Starlink, která je v současnosti zajišťována konstelací sestávající z více než tisíce satelitů. Starlink má nyní přes 100 000 uživatelů a rychle roste.