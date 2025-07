Tesla hlásí největší propad tržeb za dekádu. Musk slibuje investorům, že šlápne na plyn

Pro Teslu je to jedno z nejtěžších čtvrtletí za poslední roky. Tržby automobilky vedené Elonem Muskem spadly ve druhém kvartálu meziročně o 12 procent na 22,5 miliardy dolarů, čistý zisk se propadl o 16 procent na 1,17 miliardy. Jde tak o nejprudší pokles čtvrtletních tržeb za více než deset let. Nejtvrdší zásah dostala klíčová automobilová divize – tržby z prodeje vozů klesly o 16,6 procenta, a to navzdory sérii slev a pobídek.

Dodávky aut meziročně spadly o 14 procent. Firma jich k zákazníkům poslala 384 tisíc, což je nejhorší pokles dodávek v historii a současně druhý výrazný v řadě. Lepší výsledek nakonec nepřineslo ani uvedení nové verze Modelu Y, kterou firma začala doručovat během března.

Tesla má navíc problémy i s hotovostí. Volné peněžní toky se smrskly na 100 milionů dolarů, hotovostní rezerva klesla o 200 milionů na 36,8 miliardy. Podle analytiků by se volné cash flow mohlo brzy dostat do záporných čísel, což by mohlo výrazně zatížit akcie.

Záchrana v robotaxících?

Musk se pokouší přesvědčit investory, že dává do záchrany společnosti maximum. Opět ohlásil návrat k sedmidennímu pracovnímu týdnu a tvrdí, že je Tesla „na pokraji jedné z největších transformací v dějinách podnikání“. Pozornost od horšících se výsledků chce odvést například směrem vývoje autonomní služby robotaxi. Službu spustila Tesla jako pilotní projekt v texaském Austinu v červnu, jde ale o uzavřený test pro omezený počet uživatelů.



Robotaxíky se rozjely v Austinu a Tesla zaujala i prvním autem, které se samo doručilo zákazníkovi.

Tesla zároveň oznámila, že v červnu postavila první prototypy levnějšího vozu, jehož sériová výroba má začít v druhé polovině roku 2025. Nepůjde však o nový model, jak investoři doufali, ale o zjednodušené varianty stávajících Modelů 3 a Y. Do výroby se má v roce 2026 dostat také dlouho odkládaný nákladní elektromobil Semi a nově představený Cybercab – robotické miniauto určené pro městský provoz.

Muskovi nepomohlo jeho politické angažmá a podpora amerického prezidenta Donalda Trumpa. S tím se navíc v posledních měsících rozhádal a nedávno proto opustil vládní pozici v rámci agentury DOGE, která měla bojovat proti plýtvání ve státní správě, ale vedla hlavně k propouštění a škrtům v humanitární pomoci. Zároveň oznámil plán založit vlastní politickou stranu „The America Party“ a kritizuje republikány za podporu Trumpova rozpočtu.



Zaujalo také otevření nového konceptu Tesla Diner, ale v kontextu automobilky je to spíše drobnost.

Podle interních zdrojů automobilky musí značka řešit upadající zájem části zákazníků, pro které se značka stává toxickou. Firma to však oficiálně přičítá „politickému sentimentu“ a změnám ve federálních pobídkách. Kromě toho však po letech raketového růstu Tesla čelí realitě stagnující poptávky, silné čínské konkurence a ztráty podpory ze strany některých investorů.

Od Muska dávají ruce pryč i čeští byznysmeni

Menší zájem o Teslu je znát nejen ve Spojených státech, kvůli politickému působení miliardáře se od ní odvrátila i část evropské klientely. „Kdo by chtěl jezdit v autě, jehož přední zástupce hajluje a ohání se motorovou pilou? Ten člověk lže, hráblo mu, má mesiášský komplex a značce škodí. Usnula na vavřínech,“ řekl v březnu e15 například elektromobilový influencer Jan Staněk známý jako Electro Dad.

Někdejší okouzlení z amerického elektrického zjevení vyprchalo také v domácnosti Petra Borkovce, spoluzakladatele finanční skupiny Partners. „Elektromotory má super, ale naše zkušenost je fakt příšerná. Servis na měsíce s příšernou komunikací, manželka jezdí s nefunkční klimatizací, klepajícím kolem a se škvírou v okně, kterou zacpala papírem, protože to hvízdalo. To u auta za 2,5 milionu fakt nechcete,“ uvedl Borkovec na síti LinkedIn.

V Česku přesto podle dat Centra dopravního výzkumu (CDV) ke konci loňského roku patřila Tesle největší část trhu s bateriovými elektrickými vozy. S 8642 registrovanými vozidly jde o 23,7 procenta. Následují elektromobily Škoda a Volkswagen s 5500, respektive 3750 registracemi.