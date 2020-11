Tento šikovný seznam prozradí, které aplikace už vyšly nativně pro Apple M1

Abdullah Diaa vytvořil web Is Apple silicon ready?, na němž sestavuje seznam aplikací, které budou fungovat na nových Macích s procesorem Apple M1. Zvlášť označuje ty, které běží nativně a které využívají emulační vrstvu Rosetta 2. U aplikací jsou vidět i autor a číslo verze, která vznikl speciálně pro M1 a systém macOS Big Sur.

Seznam softwaru zatím čítá přes 200 aplikací, polovina z nich už je k dispozici s nativními binárkami pro Apple M1, byť jde zatím často o betaverze. Diaa aplikace roztřídil i do kategorií, takže si můžete zkontrolovat zvlášť webové prohlížeče, kreativní programy, nástroje pro produktivitu apod.

Pro M1 již vyšly například Chrome 87, grafické editory jako Photoshop, Pixelmator Pro, Affinity Photo nebo Sketch, správce hesel 1Password, video editor DaVinci Resolve, transkodér HandBrake, kecálek Telegram či kancelářský balík Microsoft Office (2019 + 365).

V seznamu jsou též programy, které neběží ani pomocí Rosetty. Typicky jde o virtualizační nástroje jako Parallels, VMWare Fusion nebo VirtualBox, CAD program Autodesk Revit či zvukový editor Avid Pro.

