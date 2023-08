Tenhle šikovný měřič spotřeby stojí jen 143 Kč, ušetřit vám může tisíce

Pokud ještě doma nemá měřič spotřeby elektrické energie, jeden takový teď můžete koupit opravdu výhodně. Na Solight DT26 je v CZC dvojitá sleva, po zadání kódu SOLIB2S jej můžete mít jen za 143 Kč. Snad žádný jiný wattmetr nebyl v Česku tak levný. I tenhle Solight se průměru prodává za skoro dvojnásobnou cenu.

Solight DT26 je připraven na odběr až 3680 W (16 A), příkon měří až od 2 W s odchylkou ±2 %. Je to samozřejmě jen levné zařízení sloužící pro orientaci, nikoliv profesionální přístroj. Vedle okamžitého příkonu a napětí měří i spotřebu energie v čase, v takovém případě vám rovněž vypočítá provozní náklady. Cena se bohužel nastavuje jen v eurech, a to v rozsahu od 0,00 do 99,99 €/kWh.

Na CZC je momentálně v akci také vyšší model Solight DT27, který stojí 242 Kč. Má více tlačítek a větší displej, na kterém zobrazuje navíc i aktuální proud, frekvenci a účiník.