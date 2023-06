Tenhle minipočítač má nejnovější Ryzen a až 64 GB RAM, přitom se vejde do dlaně

Výrobce minipočítačů Simple NUC oznámil novou řadu Moonstone, která zaujme všechny, kteří hledají co nejvyšší výkon v co nejmenším těle. Do krabičky o rozměrech 117 × 112 × 54 mm se toho vešlo opravdu hodně.

Moonstone je postaven na úsporných mobilních čipech Ryzen 7040HS „Phoenix“, které mají až osm jader Zen 4 a výkonnou integrovanou grafiku architektury RDNA 3. Jde o výkonnější obdobu Ryzenu Z1 Extreme, který teď pohání kapesní konzoli Asus ROG Ally (viz náš test).

Na desce jsou dva sloty SO-DIMM pro DDR5, celkově lze přidat až 64 GB paměti. Primární SSD zapadne do slotu M.2 se čtyřmi linkami PCIe 4.0, další lze přidat do 2,5" pozice SATA. Vzhledem ke kapacitám současných úložišť se tak dovnitř vejde až 16 TB.

Moonstone obsahuje síťovou kartu s podporou Wi-Fi 6E a Bluetooth 5.2, kromě toho má také 2,5Gb/s Ethernet. Konektorová výbava je i před drobné rozměry štědrá. Na těle jsou dva USB4, tři USB 3.2 Gen 2, jeden USB 2.0, dvojice HDMI 2.1, sluchátkový jack a čtečka microSD karet. Vzadu je také zdířka pro dodávaný 120W adaptér.

Počítač v konfiguraci s osmijádrovým Ryzenem 9 7940HS, 8 GB RAM a 256GB SSD stojí 859 eur bez daně, tedy asi 24 700 Kč s DPH. Přímo u výrobce lze přidat paměť i úložiště, operační systém a další doplňky včetně rozšiřujících portů, které lze umístit do volné pozice na zadní straně. Simple NUC má v nabídce i tucty dalších minipočítačů různých platforem od AMD i Intelu.