Tenhle konektor se vám nezlomí. Japonci vyrobili koncovku USB-C, kterou lze kroutit do všech stran

Japonská společnost Sanwa Direct začala prodávat nový napájení a datový kabel s konektory USB-C na obou stranách. Na tom by nebylo nic zvláštního, ony konektory jsou však otočné ve dvou osách, takže kabelem můžete kroutit, aniž by to na koncovku vyvíjelo zbytečný tlak. Zapojený konektor by se neměl vylomit a kabel se namáhaných místech časem „nevyžvýká“.

V jednom směru se koncovka otáčí o 180°, ve druhém o 360°. Při zapojení například v nabíječce se tak sama přizpůsobí. A právě pro napájení je kabel určený primárně, protože podporuje standard USB Power Delivery 3.1, tudíž přenese až 240 W (48 V, 5 A). To stačí i na nejvýkonnější notebooky. Naopak datový kanál je oslabený, podporuje jen USB 2.0 (480 Mb/s).

Sanwa nabízí dvě varianty kabelu, jeden s metrovou délkou za 2580 yenů (480 Kč s DPH), druhý s délkou 1,8 metru za 2780 yenů (520 Kč). Zatím se prodávají jen v domácím Japonsku, ale až nápad okopírují čínští výrobci, bude alternativ plný Aliexpress. Zatím tam jsou jen kabely s koncovkami, které se otáčejí v jednom směru.

Zdroj: Sanwa via Tom's Hardware