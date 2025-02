Ten nejvýkonnější. Nebo je to trochu jinak? Test procesoru Intel Core Ultra 9 285K

Intel Core Ultra 9 285K je nejvýkonnější procesor z nejnovější generace. Má 24 jader, ale stačí to?

Plusy Rozumnější příkon Dobrý výkon pro produktivitu Minusy Vysoká cena Cena platformy 8,4

Pokračujeme v analýze procesorů Intel. Nedávno jsme se zaměřili na vliv pamětí RAM a na úpravy mikrokódu, v tom budeme pokračovat, ale podíváme se na to z jiného úhlu. Připomenu, že Intel u procesorů z řady Core Ultra 200 bojoval s optimalizací ve Windows a dělal i úpravy mikrokódu.

Dnes to doplňujeme další sadou výsledků, kterou můžete lépe porovnat s testy procesorů za poslední dva roky. Navíc přidáváme i testovaný Core Ultra 9 285K a ve výsledcích můžete vidět, že méně výkonný Core Ultra 7 265K při přechodu na nový mikrokód 0x114 ve hrách téměř dohnal a někdy dokonce i předehnal dnes testovaný procesor, pojďme si to rozebrat do detailu.

Výkon není vůbec špatný

Fakt, že jsme testovali Core Ultra 9 285K na straším mikrokódu a Core Ultra 7 265K na starším i novějším mikrokódu, dává zajímavý vhled do výsledků. Předně si u dnes testovaného procesoru představte, že s novým mikrokódem bude ještě o něco rychlejší. Zajímavý je však fakt, že jednoduchá aktualizace BIOSu a přechod na novější mikrokód udělá podobný rozdíl ve hrách jako koupě silnějšího procesoru. To by měli majitelé nové řady procesorů od Intelu brát jako pobídku k aktualizaci BIOSu, opravdu se vyplatí.

Když budeme Ultra 9 285K a Ultra 7 265K srovnávat v herním výkonu, dražší procesor má vyšší takty i větší cache, takže je logicky o něco silnější. Herní výkon není vyloženě špatný, jakmile aktualizujete mikrokód a přidáte hodně rychlé RAM (ještě nad úroveň použitých 6 000MT/s), budete na dohled nejnovějším Ryzenům od AMD.

Při pracovním nasazení dosahuje nový procesor podobného výkonu jako vrcholné modely předchozích generací. Běžně by to bylo zklamání, tentokrát však máme velmi důležitou polehčující okolnost. Oproti Core i9-13900K si testovaný model namísto 300 W vezme jen asi 230 W, to je skoro čtvrtinová úspora energie při zachování výkonu. Jedná se o krok vpřed, jen trošku jiným směrem.