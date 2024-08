Těmto 22 umírajícím procesorům Intel o dva roky prodlouží záruku

Intel si je už jistý, že za nestabilitou a fyzickou degradací procesorů Core 13. a 14. generace je softwarová chyba. Na srpen slíbil aktualizaci mikrokódu, kterou pak budou výrobci desek distribuovat spolu s novými biosy. Oprava by měla vyřešit problémový algoritmus, kvůli němuž dochází k přepětí, neboť procesor si vyžádá více voltů, než na co je dimenzovaný.

Již mrtvým procesorům to nepomůže, ale ty bude Intel reklamovat. A pokud jde o ty, které ještě běží, ale jsou nestabilitní a možná jednou nohou v hrobě, tak ty by se měly dostat do provozuschopného stavu. Jestli však několik měsíců běžely nad rámec specifikací a k nějaké degradaci u nich také došlo, jen se projeví později, na to Intel také myslí. Prodlouží totiž záruku.

Firma oznámila, že k té stávající přidá dva roky. Konkrétně se to má týkat modelů Core i5-13600KF a Core i5-14600KF plus vyšších řad. Jde tedy o všechny procesory architektury Raptor Lake, které mají energetický (turbo) limit PL2 přes 154 W. Kompletní seznam je v tabulce níže. Mobilních ani serverových procesorů se prodloužený servis netýká.

Intel jako v průběhu celé kauzy informace šíří jen prostřednictvím diskuzních fór nebo vyjádření pro novináře, žádným varováním na hlavním webu firmy. A to ještě zprvu kličkoval, které z distribuovaných procesorů bude reklamovat a uzná jim delší záruku. Nakonec však po nátlaku veřejnosti rozšířil podporu na modely dostupné v hotových OEM sestavách i samostatně prodávané čipy, ať už boxované s chladičem, nebo holé „tray“ modely.

Dotčené procesory Raptor Lake

Model Jádra/HT

(P+E) Frekvence P Frekvence E L2+L3 cache iGPU TDP (turbo) i9-14900KS 24/32

(8+16) 3,2–6,2 GHz 2,4–4,5 GHz 68 MB UHD 770 150 W (253 W) i9-13900KS 24/32

(8+16) 3,2–6,0 GHz 2,4–4,3 GHz 68 MB UHD 770 150 W (253 W) i9-14900K 24/32

(8+16) 3,2–6,0 GHz 2,4–4,4 GHz 68 MB UHD 770 125 W (253 W) i9-13900K 24/32

(8+16) 3,0–5,8 GHz 2,0–4,3 GHz 68 MB UHD 770 125 W (253 W) i9-14900KF 24/32

(8+16) 3,2–6,0 GHz 2,4–4,4 GHz 68 MB UHD 770 125 W (253 W) i9-13900KF 24/32

(8+16) 3,0–5,8 GHz 2,0–4,3 GHz 68 MB - 125 W (253 W) i9-14900 24/32

(8+16) 2,0–5,8 GHz 1,5–4,3 GHz 68 MB UHD 770 65 W (219 W) i9-13900 24/32

(8+16) 2,0–5,6 GHz 1,5–4,2 GHz 68 MB UHD 770 65 W (219 W) i9-14900F 24/32

(8+16) 2,0–5,8 GHz 1,5–4,3 GHz 68 MB - 65 W (219 W) i9-13900F 24/32

(8+16) 2,0–5,6 GHz 1,5–4,2 GHz 68 MB - 65 W (219 W) i7-14700K 20/28

(8+12) 3,4–5,6 GHz 2,5–4,3 GHz 58 MB UHD 770 125 W (253 W) i7-13700K 16/24

(8+8) 3,4–5,4 GHz 2,5–4,2 GHz 54 MB UHD 770 125 W (253 W) i7-14700KF 20/28

(8+12) 3,4–5,6 GHz 2,5–4,3 GHz 58 MB UHD 770 125 W (253 W) i7-13700KF 16/24

(8+8) 3,4–5,4 GHz 2,5–4,2 GHz 54 MB - 125 W (253 W) i7-14790F 16/24

(8+8) 2,1–5,4 GHz 1,5–4,2 GHz 54 MB - 65 W (219 W) i7-13790F 16/24

(8+8) 2,1–5,2 GHz 1,5–4,1 GHz 54 MB . 65 W (219 W) i7-14700 16/24

(8+8) 2,1–5,4 GHz 1,5–4,2 GHz 54 MB UHD 770 65 W (219 W) i7-13700 16/24

(8+8) 2,1–5,2 GHz 1,5–4,1 GHz 54 MB UHD 770 65 W (219 W) i7-14700F 16/24

(8+8) 2,1–5,4 GHz 1,5–4,2 GHz 54 MB UHD 770 65 W (219 W) i7-13700F 16/24

(8+8) 2,1–5,2 GHz 1,5–4,1 GHz 54 MB - 65 W (219 W) i5-14600K 14/20

(6+8) 3,5–5,3 GHz 2,6–4,0 GHz 44 MB UHD 770 125 W (181 W) i5-13600K 14/20

(6+8) 3,5–5,1 GHz 2,6–3,9 GHz 44 MB UHD 770 125 W (181 W) i5-14600KF 14/20

(6+8) 3,5–5,3 GHz 2,6–4,0 GHz 44 MB UHD 770 125 W (181 W) i5-13600KF 14/20

(6+8) 3,5–5,1 GHz 2,6–3,9 GHz 44 MB - 125 W (181 W)

