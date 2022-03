Téměř třetina kritických chyb v pluginech pro WordPress se v loňském roce nedočkala opravy

Firma Patchstack, zabývající se bezpečností webů postavených na redakčním systému WordPress, zveřejnila zprávu o stavu zabezpečení WordPressu za rok 2021. Nutno konstatovat, že její závěry vykreslují poměrně děsivý obraz této oblíbené publikační platformy.

Konkrétně v roce 2021 došlo k nárůstu nahlášených zranitelností o 150 % oproti předchozímu roku. Patrně nejzásadnější je informace, že 29 % kritických chyb v zásuvných modulech pro WordPress vůbec neobdrželo bezpečnostní aktualizaci.

Díry bez záplaty

Zpráva je alarmující zejména s ohledem na skutečnost, že WordPress je celosvětově nejoblíbenějším systémem pro správu obsahu – běží na něm 43,2 % všech webových stránek. Z chyb nahlášených v roce 2021 bylo pouze 0,58 % v jádru WordPressu, zbytek se týkal témat a pluginů, které pocházely z různých zdrojů a od vývojářů třetích stran.

Pozoruhodné je, že 91,38 % chyb bylo nalezeno v bezplatných zásuvných modulech, zatímco placené/prémiové doplňky pro WordPress tvořily pouze 8,62 % z celkového počtu. Tato čísla naznačují vyšší úroveň kontroly a testování kódu komerčními subjekty.

V roce 2021 Patchstack napočítal pět zranitelností s kritickou závažností, které se týkaly 55 témat, přičemž nejzávažnější z nich zahrnovala zneužití funkcí pro nahrávání souborů. V zásuvných modulech bylo nahlášeno 35 kritických zranitelností, z nichž dvě se týkaly čtyř milionů webových stránek.

Jednalo se o pluginy OptinMonster, který ovlivnil jeden milion webů, a All in One SEO, který vystavil potenciálním útokům tři miliony webových stránek. Zatímco vývojáři tyto zranitelnosti opravili prostřednictvím bezpečnostních aktualizací, jiných devět zásuvných modulů záplaty nikdy neobdrželo. Z důvodu neřešení závažných problémů proto byly odstraněny z oficiálních zdrojů.

Statistika není nuda

Bezpečnostní experti uvádějí, že v roce 2021 se na prvním místě žebříčku nejčastěji hlášených typů chyb umístil cross-site scripting (XSS), následovaný „smíšenými“ chybami, SQL injektáží a nahráváním libovolných souborů.

Z hlediska závažnosti nahlášených chyb bylo 3,41 % kritických, 17,94 % bylo klasifikováno jako velmi závažné a 76,76 % jako středně závažné. Přibližně 42 % webů na WordPressu mělo v roce 2021 alespoň jednu zranitelnou komponentu z průměrně 18 nainstalovaných.

V souhrnu zpráva Patchstack zdůrazňuje, že správci stránek postavených na WordPressu mohou zvládnout většinu bezpečnostních problémů tím, že budou používat placené doplňky namísto bezplatných, udržováním počtu nainstalovaných pluginů na minimu a jejich co možná nejrychlejší aktualizací na poslední dostupné verze.