Televize ztrácí sílu, mladí se přestávají dívat. Mobil používají všichni, chytré brýle skoro nikdo

Nejpoužívanější elektronikou mezi českými studenty je mobilní telefon. Naopak třeba brýle pro virtuální realitu si ještě nevyzkoušelo přes 82 % z nich.

U mladé generace jsou televizory v čím dál menší oblibě. Alespoň to vyplynulo z průzkumu mezi tisíci studenty od 16 do 25 let, který v lednu 2024 uskutečnila společnost GTS Alive (mj. vydává studentské průkazy ISIC).

Více než třetina studentů prakticky nesleduje televizi. Pouhá pětina si ji zapne každý den a pětina několikrát týdně. Naopak mobil je pro studenty zcela nejoblíbenějším elektronickým zařízením, denně ho využívá prakticky každý z nich. Hned za ním se umístil notebook, ten si denně zapne šest studentů z deseti. Třetí místo mezi elektronickými zařízeními obsadily chytré hodinky, které se tak dostaly společně s tablety i desktopy právě před televizory.

Zmíněné chytré hodinky jsou zajímavé také tím, že jejich příznivci a odpůrci – respektive ti, kteří je ignorují – jsou rozdělení prakticky půl na půl. Až 40 % studentů využívá chytré hodinky denně, 42 % naopak nikdy.

Propad tabletů

Svou roli u studentů hrají stále i stolní počítače, denně je používá čtvrtina z nich, což je více než u tabletů. Ty svou pozici ztrácejí, většina mladých lidí je používá jen výjimečně nebo vůbec. Tři čtvrtiny studentů také nepropadly herním konzolím a prakticky je nevyužívají. Více než desetina na nich naopak hraje denně nebo několikrát týdně. Oblíbenější je však hraní na mobilu a vůbec nejvíce na počítači. Pětina studentů hry ovšem nehraje vůbec.